Sony pubblica la guida per l’AOSP con base Android 9 Pie per i suoi device

Sony pubblica nuovi trailer per Lost Soul Aside e Monkey King Hero is Back : Nel corso del ChinaJoy 2018, Sony Interactive Entertainment Asia ha mostrato alcuni nuovi trailer dedicati ai giochi che rientrano nella collana China Hero Project, nella quale sono inclusi i progetti realizzati da sviluppatori cinesi.Come segnalato da Dualshockers, all'interno della collana troviamo titoli come Kill X, Project Boundary, Pervader, Hardcore Mecha, Lost Soul Aside e Monkey King Hero is Back.Sony ha pubblicato vari video per questi ...

Sony pubblica un video con le reazioni dei fan all'E3 2018 : L'E3 2018 è ormai concluso e così anche le grandi conferenze stampa, ma ognuna ha lasciato un segno in un modo o nell'altro. Sony Interactive Entertainment ha sicuramente portato una formula particolare nel suo show di quest'anno, ma ha convinto molti puntando con forza sulla pura qualità, rispetto alla quantità.Anche quest'anno la casa di PlayStation ha portato la conferenza nelle sale cinematografiche di tutta l'America con la sua iniziativa ...

PlayStation Russia pubblica una misteriosa immagine teaser con una "X" : Sony sta per annunciare novità? : A quanto pare, potrebbero essere in arrivo delle interessanti novità per tutti i giocatori PlayStation, almeno così sembra a giudicare da un'immagine comparsa in rete che sta stuzzicando la fantasia dei fan.Come riporta Gamingbolt, l'account Twitter di PlayStation Russia ha pubblicato una misteriosa immagine teaser nella quale compare una PS4 Pro accompagnata da una "X". Cosa vorrà dire?L'immagine ha subito lanciato i fan nelle teorie più ...