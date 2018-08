Sonia Bruganelli abbracciata ad un altro uomo La moglie di Paolo Bonolis nella bufera

Sonia Bruganelli - foto abbracciata all’amico : forti critiche. Bonolis? : Sonia Bruganelli, la foto in spiaggia abbracciata all’amico accende la miccia: pioggia di critiche. Paolo Bonolis? Ci rissiamo: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, si è ritrovata di nuovo sommersa dalle critiche. Stavolta non è una questione di jet privati o di altri sfoggi di ricchezza. Stavolta trattasi di una foto in cui si riprende […] L'articolo Sonia Bruganelli, foto abbracciata all’amico: forti critiche. Bonolis? ...

"Sonia Bruganelli incinta" : la moglie di Paolo Bonolis smentisce e sbotta su Instagram : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis nonché alla guida della SDL2005, la società che si occupa tra le altre cose dei casting per i concorrenti di Avanti un altro!, è andata su tutte le furie dopo aver letto su Diva e Donna che era nuovamente in dolce attesa.Sul rotocalco si parlava testualmente di "un'altra estate di passione" e di "famiglia pronta ad allargarsi", con la diretta interessata che è andata a sfogarsi sui social ...

Sonia Bruganelli / La moglie di Paolo Bonolis replica alle accuse : "Viaggio tutto il giorno in aereo privato" : SONIA BRUGANELLI, moglie di Paolo Bonolis, replica alle accuse di ostentazione e replica con un commento pungente affidato al suo profilo Instagram: "Viaggio tutto il giorno in aereo"(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 10:31:00 GMT)

Sonia Bruganelli contro chi la critica per l’ostentazione della sua ricchezza : “Belen è accettata sull’aereo privato - io no” : Sonia Bruganelli parla della sua vita sui social, la moglie di Paolo Bonolis è assillata dai commenti di chi la giudica per i viaggi in aereo privato Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è spesso e volentieri criticata per ostentare la sua ricchezza sui social. Per difendersi dalle accuse, la donna ha deciso di dire la sua in un’intervista al Corriere della Sera, in cui non risparmia parole dure a chi la giudica. “In sostanza, ...

Sonia Bruganelli : "Belen sull'aereo privato è accettata - il mio lusso sembra ancora meno guadagnato" : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, con gli anni, è diventata una delle più sagaci utilizzatrici dei social e preda prediletta degli haters. Spesso, però, l'imprenditrice è stata oggetto di feroci critiche per aver mostrato, in più occasioni, in maniera disinvolta, i tanti privilegi, guadagnati, con sudore ed impegno, non per essere la 'compagna di'. Al Corriere Della Sera, la Bruganelli, una volta per tutte, ha risposto ai tanti ...

Sonia Bruganelli risponde alle critiche : il jet privato lo paga lei : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha risposto alle critiche dei social, raccontando di sé e del suo lavoro, ribadendo la propria indipendenza economica. Col passare degli anni il numero di followers di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è decisamente aumentato. La donna è solita raccontare alcuni aspetti della propria vita sui social network, il che le ha procurato un numero sempre crescente di fan, oltre a centinaia di ...

