Sondaggi Politici ItalExit e partiti | Forza Italia ‘no Euro’ come Lega e M5s

Sondaggi POLITICI/ Crollo Pd - sotto il 15 per cento : M5s e Lega sono lontani : SONDAGGI POLITICI , boom Lega : è il partito più votato tra i cattolici, sfiora il 32% delle preferenze. Le ultime notizie: secondo Swg gli elettori del Carroccio vogliono le grandi opere(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:45:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Volano M5s-Lega e crolla Forza Italia - Alto Adige : Carroccio supera Pd : SONDAGGI POLITICI: M5s e Lega in “luna di miele”, Volano i consensi per l'alleanza di governo gialloverde. Forza Italia e Pd invece crollano e devono interrogarsi sul loro futuro(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:20:00 GMT)