Soldi dei conti dormienti verso le casse dello Stato | come recuperare le

Il taglio dei Soldi alle periferie ora agita i sindaci gialloverdi : Il congelamento dei fondi per il "Bando periferie", votato al Senato con un emendamento del decreto Milleproproghe, rischia di aprire una crepa interna al fronte gialloverde. Dopo le proteste dell'Anci e delle opposizioni, stanno cominciando a farsi sentire anche i sindaci di Lega e M5s. Filippo Nogarin, sindaco grillino di Livorno, non ci sta a perdere 18 milioni di euro per alcuni importanti progetti di riqualificazione. Il primo cittadino ...

Anche Salvini a caccia dei Soldi della Lega - ma potrebbero finire alla Procura di Genova : Tutti a caccia dei soldi della Lega. Prima la Procura di Genova, che cerca i circa 49 milioni di euro evaporati dopo il tentativo di sequestro. Ora, è il nuovo corso del Carroccio che tenta di recuperare almeno una fetta di sperperi consumati sotto la gestione del suo fondatore, Umberto Bossi. ...

L'Aias - il conto dei Soldi pubblici incassati e la fideiussione 'dubbia' - Sardiniapost.it : Sono ormai tutti chiari i contorni della partita economico-giudiziaria che ha travolto la vertenza Aias , culminata con la decisione dell' Ats , l'azienda regionale per la tutela della salute, di non ...

Viale Jenner - la faida nella moschea : i pestaggi e la pista dei Soldi «spariti» : Un primo scontro alle 16. Un secondo alle 21.50. Sempre nello stesso giorno, domenica, e senza feriti gravi. La faida della moschea di Viale Jenner si alimenta di risse con pestaggi, che tracimano in ...

M5s - Di Battista : “Ho restituito tutto il mio assegno di fine mandato. Metà dei Soldi donata ai terremotati” : “Ho restituito tutto il mio assegno di fine mandato, 43mila euro netti, la Metà li ho destinati a progetti a sostegno della lotta alla malnutrizione in Congo, destinandoli ad un’Ong che si chiama Amka Onlus. Poi dato che si parla poco di terremotati – si parla solo di immigrazione, basta, basta – ho deciso di destinare l’altra Metà alla Caritas di Rieti“. Lo ha annunciato Alessandro Di Battista in un video su ...

Roma - gang dei 'falsi eroi' : molestavano donne in strada - un complice le salvava ma chiedeva Soldi in cambio : Gli amici si scoprono sempre nel momento del bisogno. Ma se poi chiedono soldi in cambio del sostegno, allora c'è qualcosa che non va. Tra le tante truffe da strada, quella del falso eroe è senza ...

Florenzi core de Roma : 'Meglio l'amore dei Soldi' : Un contratto voluto e discusso, per alcuni versi, come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, con tanto di contestazione di alcuni tifosi a Latina , durante la prima amichevole stagionale,...

Paola Ferrari su Belen Rodriguez : “Priva di ogni goccia di talento. Trovi l’uomo giusto e metta via dei Soldi”. E l’argentina mette un like “emblematico” : Non disturbare, il programma condotto da Paola Perego in seconda serata su RaiUno, continua a far notizia. Le donne entrano in una stanza d’albergo e complice il clima familiare si lasciano andare a confessioni e dichiarazioni che fanno discutere. L’ultimo episodio finito al centro della scena vede come protagonista Paola Ferrari che nella puntata trasmessa venerdì scorso non ha risparmiato critiche a Belen Rodriguez: “Bella, ...

Nyt - Fbi ha sequestrato audio in cui Trump parla dei Soldi dati a una modella di Playboy : Nuovi imbarazzi all'orizzonte per Donald Trump. Secondo il Ny Times infatti l'ex legale personale del presidente americano Michael Cohen avrebbe registrato segretamente una conversazione col tycoon prima delle elezioni del 2016. Conversazione nella quale i due discutono dei pagamenti a un'ex modella di Playboy Karen Mc Dougal, che affermava di avere avuto una storia col futuro numero uno della Casa Bianca. L'Fbi avrebbe sequestrato la ...

L'avvocato di Trump registrò una conversazione mentre il tycoon parlava dei Soldi alla modella di Playboy : Michael Cohen, avvocato personale di Donald Trump, avrebbe registrato di nascosto una conversazione con il suo cliente durante la quale discussero il pagamento a Karen McDougal,un'ex modella di Playboy che sostiene di avere avuto una relazione con il presidente. Lo rivela il New York Times che aggiunge un particolare importante: l'Fbi sarebbe entrato in possesso di questa registrazione - che risale al settembre del 2016, due mesi prima delle ...

Rubati Soldi e attrezzi nella sede di protezione civile - l'amarezza dei volontari : COPERTINO -La voce di Emanuele Valentino naufraga in un mare di amarezza, quando racconta che dal 1992 fino a oggi la loro sede non aveva mai subito un furto. Hanno tenuto tutto dentro per una ...

Matteo Salvini e Lega - l'assalto finale dei magistrati : 'A chi dovete sequestrare i Soldi' : Spennare la Lega , metterla in ginocchio fino a farla chiudere. La Procura di Genova ha imposto il sequestro di 49 milioni di euro per la truffa sui rimborsi all'epoca di Umberto Bossi e del tesoriere ...

Blitz contro mafia Palermo - in cella anche il "re" del riciclaggio che ripuliva i Soldi dei clan : La Guardia di Finanza sta eseguendo 24 arresti nell'ambito di una inchiesta sulle cosche mafiose palermitane coordinata dalla Dda del capoluogo. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. L'indagine ha portato alla luce il ruolo di Giuseppe Corona, boss emergente nei nuovi assetti di Cosa Nostra orfana di Totò Riina, capace di riciclare fiumi di denaro.Giuseppe Corona è il personaggio chiave dell'inchiesta. ...

Balle spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : i Soldi pubblici ai giornali (che arrivano ancora) e il vero motivo dei naufragi : E’ vero che i giornali non prendono più soldi pubblici quindi non bisogna più intervenire contro i finanziamenti a pioggia alla stampa italiana? E’ vero che i naufragi che accadono a pochi chilometri dalla costa libica sono colpa della nuova politica del nuovo governo italiano? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 35esimo appuntamento di Balle spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft. ...