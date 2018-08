Smalti | i colori per mani e piedi bianco e giallo i più hot

vanityfair

(Di lunedì 13 agosto 2018) Instagram, le star e le collezioni make-up. Sono queste le tre fonti certe a cui ispirarsi per sfoggiaredal colore giusto. E dopo il fenomeno Meghan Markle e la suacure lattiginosa beige e rosa pastello, ilè lo statement di stagione. Mette in risalto l’abbronzatura e sta bene con tutto. Il secondo protagonista dell’estate 2018 è il, in tonalità neon oppure ocra. Il colore dicure più trascurato di sempre, fino a quest’anno. Dopo lunghi periodi in cui è stato il colore meno venduto o addirittura non prodotto dalle aziende diperché apparentemente non sta bene a nessuno, come ha riportato Kathleen Hou su The Cut, è tornato a sorpresa. Sarà perché è particolarmente virale e perché lo ha fatto Chanel. LEGGI ANCHECome scegliere lo smalto adatto a valorizzare l'abbronzatura Il terzo trend viene come sempre dalle mete di vacanza. ...