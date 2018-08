Sisma Indonesia | supera i 430 morti il bilancio del terremoto

Sisma Indonesia : dalla Svizzera 300'000 franchi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Indonesia : sale a 347 morti il bilancio del Sisma : sale a 347 il numero dei morti del terremoto di magnitudo 6,9 che ha colpito l'isola di Lombok domenica sera. Lo scrive l'agenzia di stampa statale Indonesiana Antara, citando un rapporto dei leader dei distretti colpiti nel nord dell'isola consegnato alla sezione regionale dell'Agenzia nazionale per i disastri. Il distretto più colpito è quello di Kayangan, nel nord dell'isola, con 171 morti, 1.447 feriti e 165mila sfollati. Tra i ...

LOMBOK - TERREMOTO INDONESIA : 142 MORTI NEL Sisma/ Non solo i decessi - preoccupano anche gli oltre 500 feriti : TERREMOTO INDONESIA: "LOMBOK isola di MORTI". Un turista italiano rivela: "C'è una connazionale gravemente ferita".

Sisma di magnitudo 7 in Indonesia : oltre 140 morti. Aldo Montano : siamo vivi per miracolo | : Scossa di magnitudo7, epicentro a Lombok. Una settimana fa un altro Sisma ha colpito la stessa isola, provocando la morte di 16 persone

Sisma Indonesia : Onu - sosterremo soccorsi : ANSA, - NEW YORK, 6 AGO - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "è rattristato per la devastante perdita di vite umane, lesioni e danni causati dal terremoto di ieri in Indonesia". Lo ha ...

Sisma in Indonesia : vittime salgono a 91 - ma si teme peggio : ANSA, - GIACARTA, 6 AGO - salgono a 91 le vittime del terremoto nell'isola Indonesiana di Lombok. Lo rende noto la National Disaster Mitigation Agency, spiegando però che il bilancio è destinato a ...

Sisma in Indonesia : terremoto di magnitudo 7 - oltre 140 morti/ Ultime notizie : rintracciati tutti gli italiani : terremoto oggi in Indonesia: Sisma 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:20:00 GMT)

Aumentano le vittime del Sisma in Indonesia. Turisti italiani bloccati : Sale ad almeno 142 persone il numero dei morti a Lombok , l'isola indonesiana colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.0 che ha distrutto 13mila edifici tra case e resort. Il bilancio è ...

Almeno 140 morti per il Sisma in Indonesia. Tra gli italiani bloccati anche Aldo Montano : "Scene apocalittiche" : Si aggrava il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito ieri l'Indonesia: secondo media locali i morti sarebbe Almeno 142. Lo ha confermato l'Agenzia nazionale per i disastri naturali secondo cui il sisma ha distrutto 13mila edifici. Il bilancio è destinato ad aumentare, man mano che i soccorritori si fanno strada tra la macerie. Finora sono state evacuate migliaia di persone. "La maggior parte erano edifici costruiti ...

Indonesia - Sisma di magnitudo 6.4 : bilancio 17 morti e 160 feriti : Il sisma è durato circa 10 secondi, facendo fuggire in strada e nei campi i residenti. Danneggiato anche l'ingresso al famoso Parco nazionale del vulcano Rinjani, immediatamente chiuso per paura di ...