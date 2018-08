Siria | esplosione deposito armi Sarmada | almeno 69 i morti

Esplosione in Siria : 39 morti - 12 bambini : 17.53 Sono rimaste uccise almeno 39 persone nell' Esplosione di un deposito di armi in Siria , al confine con la Turchia. Tra le vittime anche 12 bambini . Numerosi i feriti. Lo rende noto l'Osservatorio Siria no per i diritti umani. L' Esplosione è avvenuta nel villaggio di Sarmada, vicino al confine turco. Il deposito era alla base di un edificio di diversi piani, che è crollato.

Un’esplosione in un deposito di armi ha ucciso almeno 39 persone a Sarmada - in Siria : Un’esplosione in un deposito di armi ha ucciso almeno 39 persone a Sarmada, una città Siriana della provincia di Idlib controllata dai ribelli. Il bilancio dei morti è dell’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, un’organizzazione internazionale con sede a Londra, secondo The post Un’esplosione in un deposito di armi ha ucciso almeno 39 persone a Sarmada, in Siria appeared first on Il Post.