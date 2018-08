Siria | esplode deposito di armi in un palazzo | 39 civili morti | 12 erano bambini

Esplode un deposito di armi in Siria : almeno 39 morti : Si scava sotto le macerie a Sarmada, nella provincia nord-occidentale di Idlib, vicino al confine turco, dove l'esplosione di un deposito di armi ha letteralmente sbriciolato due edifici residenziali di 5 piani.Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. I soccorritori temono che il bilancio delle vittime, 39 i morti accertati, possa drammaticamente salire ancora.