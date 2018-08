Sindacalista insulta i capi dell' azienda in una chat tra colleghi | il dirigente lo

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018) Stava conversando su WhatsApp con i suoidi Trieste Trasporti quando, nel mezzo di una discussione su alcune agevolazioni che l'avrebbe dovuto erogare ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio, ha scritto "Ma vadano a fan....pezzi di m...". I destinatario sfogo erano i dirigentia società. L'autore unche ora è indagato per diffamazione aggravata. Il Piccolo ricostruisce la vicenda:Il cinquantacinquenne lamentava il fatto che le agevolazioni, a suo dire, non erano riconosciute in egual misura per tutti. Ma soltanto "a spot". Di qui lo sfogo: «Fanc...pezzi di m...», scriveva ilcitando il nome dei due funzionaria Trieste Trasporti. Toni indubbiamente ingiuriosi. Ed è lo stesso autore del messaggio a riconoscerlo e a scusarsi, subito dopo, per le parole utilizzate.Uno deiha ...