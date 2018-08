Si è concluso il Festival Internazionale delle Orestiadi di Gibellina 2018 | record di

trapaniok

: RT @valborbera: Oggi si è concluso il #festival della cultura dello #spirito #CulturadelloSpirito con tanti artisti internazionali #cabel… - an_merlin : RT @valborbera: Oggi si è concluso il #festival della cultura dello #spirito #CulturadelloSpirito con tanti artisti internazionali #cabel… - JacopoSvetoni : #Festival Orizzonti a Chiusi (Siena) ha concluso stasera con recital #teatro di @Rocco_Papaleo… - sulsitodisimone : RT @valborbera: Oggi si è concluso il #festival della cultura dello #spirito #CulturadelloSpirito con tanti artisti internazionali #cabel… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) ... andato in scena sabato 11 agosto al Cretto di Burri, per un totale di quasi 6 mila spettatori –di presenze dal 1994 - che hanno assistito ai 18 spettacoli in programma. "Un'edizione davvero '...