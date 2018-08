Serie B | slitta la compilazione dei calendari | si attende l’ok della Figc

Caos Serie B e Serie C : i campionati fatti dai tribunali tra ripescaggi e penalizzazioni rischiano lo slittamento o la sospensione [DETTAGLI] : E’ un Caos infernale la composizione dei campionati per la stagione 2018-2019. Il futuro dei campionati è incerto tra tribunali, sentenze, penalizzazioni e ripescaggi. In Serie B dopo Cesena e Bari, è stato estromesso dal torneo cadetto anche l’Avellino, ma proprio ieri gli irpini hanno comunicato che si affideranno al Consiglio di Stato, tentando di fatto l’ultima carta per non perdere la categoria. I posti liberi nei ...

Serie C 2018-2019 : slitta il campionato - regna un clima di incertezza. La decisione del Consiglio : slitta l’inizio della Serie C 2018-2019 a causa del clima di incertezza e precarietà del calcio italiano. Il campionato per il momento dovrebbe incominciare la prima domenica di settembre ma ne sapremo di più il prossimo 22 agosto quando a Roma si riunirà un’assemblea del Consiglio Direttivo della Lega Pro. Il Consiglio ha preso atto delle ammissioni di Cavese, Imolese e Juventus U23 al campionato di Serie C in base alle decisione di ...

Serie B - slittano i calendari. Bisognerà attendere la decisione della Figc del 10 agosto : Mentre il calendario di Serie A è già stato definito anche nei suoi anticipi e posticipi, quello di Serie B dovrà attendere ancora per essere sorteggiato. In attesa che tra ricorsi, ripescaggi e ...

Serie B : il Crotone chiede lo slittamento dei campionati per il caso Chievo : Il calcio d'agosto, come ormai accade da qualche anno, si continua purtroppo a giocare nei Tribunali. Dopo il caso Chievo Verona, per il quale il Tribunale Federale Nazionale si è espresso dichiarando l’improcedibilita', per un vizio formale, del deferimento emesso nei confronti della societa' veneta con conseguente permanenza in Serie A della squadra clivense si è alzato forte il coro di protesta del Crotone. Si, perchè in caso di ...

Bufera dopo il caso Chievo : il Crotone chiede la sospensione dei campionati - Serie A e B potrebbero slittare : Serie A e B potrebbero slittare a causa del caso che ha visto protagonista il Chievo Verona, imputato per plusvalenze fittizie Il Crotone chiede la sospensione dei campionati. Il club calabrese non ci sta e tuona dopo quanto accaduto relativamente all’inchiesta che vede imputato il Chievo Verona per plusvalenza fittizie. Ricordiamo che il club non è stato assolto, ma a causa di un vizio di forma è stata riscontrata ...