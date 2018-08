Serie B | pioggia di ricorsi contro la chiusura dei ripescaggi | caos totale a pochi giorni

Nuoto - Europei 2018 : pioggia di argenti sull’Italia nella penultima giornata! Paltrinieri inizia la Serie : Una vera e propria pioggia di medaglie, soprattutto argenti, per l’Italia nella penultima giornata di gare nella piscina di Glasgow, sede degli Europei 2018. Andiamo dunque a raccontarvi quanto avvenuto nel day-6 della rassegna continentale 800 STILE LIBERO UOMINI (FINALE) L’argento della volontà e del coraggio. Gregorio Paltrinieri non si smentisce ed anche se è costretto ad abdicare per via di un Mykhaylo Romanchuk ...

Alyssa Milano - nuova Serie tv e pioggia di critiche "social" : In molti hanno atteso il ritorno in tv di Alyssa Milano , indimenticata per il ruolo che ha ricoperto in Streghe e Mistresess, ma nessuno ha immaginato che tornare in tv significa cadere sotto i colpi ...

Serie A - arriva il nuovo pallone Merlin : come garantisce più controllo sotto la pioggia : Nike e Lega Calcio hanno presentato Merlin, il pallone che verrà utilizzato nella Serie A 2018-2019. Merlin sarà protagonista della stagione 2018-2019 sui campi di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa ...