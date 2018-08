Serie B nel caos | Gravina | “il calcio italiano è allo sfascio”

Serie B - sorteggiato il calendario nel caos : Il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, con un comunicato ufficiale pubblicato dalla Figc, ha dato il via libera al campionato di Serie B a 19 squadre. Nella nota il ...

Pronostici - William Hill dà il bentornato alla Serie A con le Migliori Quote nelle giornate di campionato : Pronostici Serie A – Riflettori puntati sul grande protagonista del calciomercato estivo: Cristiano Ronaldo debutterà con la Juventus in casa del Chievo e i tifosi bianconeri si aspettano da subito di assistere a qualche prodezza del super bomber portoghese. A giudicare dalle Quote sulla lavagna di William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, per i campioni in carica la strada sarà tutta in discesa: il ...

Sky annuncia la nuova Serie originale DIAVOLI. Nel cast Patrick Dempsey e Alessandro Borghi : Sky Italia e Lux Vide annunciano la serie originale, DIAVOLI, le cui riprese inizieranno a fine settembre con il primo ciak battuto a Londra. La serie in 10 episodi, basata sull’omonimo best seller (ed. Rizzoli) di Guido Maria Brera, una eccezionale storia di finanza, potere e disinganni, sarà co-finanziata e distribuita a livello internazionale da Sky Vision ed è realizzata in collaborazione con Orange Studio. Il cast di ...

Matteo Renzi - il 19 agosto prime riprese della Serie su Firenze : inizia nel palazzo della Provincia e “occupa” piazza Duomo : Il 19 agosto la vita da Cicerone partirà da dove era iniziata quella da politico, palazzo Medici Riccardi. Dopo i primissimi ciak, le riprese della serie dedicata alla storia e alle bellezze di Firenze raccontate da Matteo Renzi saranno nel palazzo della Provincia, dove il senatore di Rignano era di casa agli albori della sua carriera. Due giorni, in interna prima di spostarsi in piazza Duomo, che è stata affittata e verrà in parte chiusa anche ...

Riverdale trionfa ai Teen Choice Awards 2018 : la lista dei vincitori nel mondo delle Serie tv : Riverdale trionfa ai Teen Choice Awards 2018 prendendo il posto, di fatto, di The Vampire Diaries, Pretty Little Liars e Teen Wolf. I disperati fan dei Teen drama e del mistero hanno ripiegato sulla nuova serie The CW che dal prossimo ottobre sarà in onda negli Usa e che, attualmente, è in onda su Mediaset Premium con gli episodi inediti della seconda stagione. Betty, Archie e i ragazzi di Riverdale hanno saputo conquistare il pubblico di ...

Tragedia nel mondo del rugby - il placcaggio si rivela fatale : muore un giocatore della Serie B francese : In seguito ad un colpo al volto subito nel corso di un’amichevole, Louis Fajfrowsky ha perso conoscenza negli spogliatoi per poi morire poco dopo L’amichevole tra Stade Aurillacois e Rodez finisce in Tragedia, vista la morte di Louis Fajfrowsky avvenuta negli spogliatoi dopo un placcaggio ricevuto durante il match. Un colpo come molti altri, che però stordisce il giocatore francese, costretto ad uscire dal campo e ad essere ...

Sky Sport - cambia numerazione : sul 202 Serie A. F1 nel 207 - MotoGp torna al 208 : Novità in casa Sky Sport in vista della imminente nuova stagione. Da domenica 12 agosto, dal 200 al 208 sfilano uno dopo l’altro nuovi canali e grandi conferme: un tg rinnovato e 8 canali dedicati, ancora più completi e facili da seguire, grazie alla forte identificazione con le discipline che trasmettono. Sul 200 si accende Sky Sport 24, che per celebrare il decimo compleanno cambia veste ...

Serie B nel caos - il sindaco di Catania minaccia l’azione legale in caso di mancato ripescaggio : Stiamo seguendo costantemente la vicenda relativa all’incredibile golpe che FIGC e Lega Serie B stanno tentando ai danni del Catania. In questi minuti insieme all’assessore allo Sport Sergio Parisi abbiamo compiuto i passi necessari per ribadire alle istituzioni calcistiche che il ripescaggio è un diritto e che qualunque altra soluzione determinerà una reazione dura e inflessibile”. Lo ha detto il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in ...

Serie A nel caos : il Crotone si scaglia contro il Chievo - ecco cosa chiedono i calabresi : PLUSVALENZE Chievo VERONA- Rinvio o sospensione delle gare del Chievo fino all’emissione della sentenza da parte del Tribunale federale sulla vicenda delle plusvalenze. O, in alternativa, l’immediata retrocessione della societa’ veronese all’ultimo posto della classifica dello scorso campionato di Serie A. Sono le misure cautelari che il Crotone calcio, tramite gli avvocati Elio Manica e Giancarlo Pittelli, ha ...

Serie B - Frosinone-Palermo : tutto nelle mani della Corte sportiva d’appello della Figc : Il collegio Garanzia rinvia a CSA la decisione su Frosinone-Palermo Il Collegio di Garanzia dello Sport ha chiesto di riformulare le sanzioni a carico del Frosinone, per quanto riguarda il match di ritorno dei play off di Serie B contro il Palermo. Il collegio ha rigettato l’istanza della società siciliana per lo 0-3 a tavolino, ha riunito i ricorsi presentati dai due club e ha rinviato la questione alla Corte sportiva ...

Serie A - Capello crede nel rilancio : Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport il tecnico italiano analizza la situazione: Finalmente in casa rossonera c'è stata una svolta seria, con persone competenti e giocatori di esperienza e ...

Serie B nel caos - clamorosa decisione in arrivo : blocco dei ripescaggi? : caos RIPESCAGGI Serie B- Una notizia clamorosa arriva dalla Serie B. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, ha scritto su Twitter che la Lega B ha deciso di bloccare i ripescaggi e far partire il campionato a 19 squadre. Mauro Balata presidente della Lega B, ha chiarito: “abbiamo fatto presente alla Figc che le nostre società si sono espresse per non procedere ai ripescaggi. Noi riteniamo che questa richiesta possa essere ...