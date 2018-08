Serie B | la Pro Vercelli non ci sta | presentato ricorso contro il blocco dei ripescaggi

Serie B Pro Vercelli - ricorso contro il blocco dei ripescaggi : Vercelli - La Pro Vercelli ha inoltrato al Collegio di Garanzia dello Sport un ricorso contro il blocco dei ripescaggi disposto, sostiene il club, "in spregio al principio di legalità" . La società piemontese ha chiesto anche una misura cautelare "volta a far valere l'...

Serie B - oggi il calendario a 19 squadre. La Pro Vercelli fa ricorso : Nel giorno dei calendari della Serie B, alle 19,, La Pro Vercelli si muove contro il blocco dei ripescaggi. La società piemontese, infatti, ha depositato al Collegio di Garanzia dello Sport un ricorso sostenendo la propria volontà di preservare il "principio di legalità". Protesta anche la Ternana, attraverso il patron Stefano Bandecchi. Diritti televisivi - Nella nota diramata ...

Calendario Serie A calcio 2018-2019 : le date delle 38 giornate. Il programma e come vederle in tv : Nel weekend del 18-20 agosto inizierà la Serie A 2018-2019 che si concluderà il prossimo 26 maggio. Il massimo campionato italiano di calcio prevede la partecipazione di venti squadre per un totale di 38 giornate. Il programma di questa stagione prevede quattro soste per la Nazionale (9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre 24 marzo) e una pausa invernale tra il 6 il 13 gennaio visto che si giocherà durante le festività natalizie con addirittura il ...

Cosa c’è stasera in tv 13 agosto 2018 : film - programmi - Serie tv - fiction - reality - talent : Cosa c’è stasera in tv 13 agosto 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film e serie tv. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa c’è stasera in tv 13 agosto 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 Approfondimento: Superquark 23:45 Documentario: Overland 19 – Le Indie di Overland Rai 2 21:05 serie Tv: Papà a ...

Lazio-Napoli - prima giornata Serie A 2018-2019. Data - programma - orario d’inizio e tv : diretta esclusiva su Dazn! : Lazio-Napoli sarà il big match della prima giornata della Serie A 2018-2019 in programma sabato 18 agosto (ore 20.30). Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma dove i partenopei incominceranno la rincorsa verso lo scudetto contro un avversario davvero molto temibile che punta in alto. La partita però segnerà un momento importante della storia perché sarà la prima a essere trasmessa su Dazn, la nuova piattaforma che debutta ...

Chievo-Juventus - prima giornata Serie A 2018-2019. Data - programma - orario d’inizio e tv : come vedere l’esordio di Cristiano Ronaldo : Chievo-Juventus sarà la partita che aprirà la prima giornata della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio ripartirà col botto sabato 18 agosto quando alle ore 18.00 i Campioni d’Italia saranno impegnati allo Stadio Bentegodi di Verona contro la compagine gialloblu. La partita è particolarmente attesa non soltanto perché rappresenta l’esordio dei bianconeri in questa stagione ma perché Cristiano Ronaldo debutterà ...