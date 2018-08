Serie B | il presidente dell' Entella Gozzi | ' Il campionato a 19 squadre è una forzatura'

L'Avellino Calcio riparte dalla Serie D : De Cesare sarà il nuovo presidente : Il nuovo presidente della Societa' Sportiva Avellino Calcio sara' Gianandrea De Cesare. E' stato lui, infatti, ad aggiudicarsi la manifestazione di interesse bandita dal comune irpino: a comunicare agli organi di stampa il nuovo proprietario del club nero-verde è stato il sindaco di Avellino, Dott. Vincenzo Ciampi, in una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di oggi, 9 agosto 2018, presso il palazzo di citta'. Il sindaco Ciampi, coadiuvato ...

L'Avellino Calcio riparte dalla Serie D : De Cesare sarà il nuovo presidente : Il nuovo presidente della Società Sportiva Avellino Calcio sarà Gianandrea De Cesare. E' stato lui, infatti, ad aggiudicarsi la manifestazione di interesse bandita dal comune irpino: a comunicare agli organi di stampa il nuovo proprietario del club nero-verde è stato il sindaco di Avellino, Dott. Vincenzo Ciampi, in una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di oggi, 9 agosto 2018, presso il palazzo di città. Il sindaco Ciampi, coadiuvato ...

Calcio - colpaccio di Aurelio De Laurentiis : nuovo proprietario del Bari! Il Presidente del Napoli riparte dalla Serie D : Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari Calcio: colpaccio del Presidente del Napoli che così si mette alla guida anche del club biancorosso il quale ripartirà dalla Serie D. Il cineasta ha avuto la meglio su dieci cordate tra cui spiccano la Costituenda di Enrico Preziosi (Presidente del Genoa) e La Bari 1908 Srl di Claudio Lotito (Presidente della Lazio). Dopo il fallimento, il sindaco della città Antonio Decaro ha accettato ...

Troina - il presidente Alì insiste : 'Meritiamo il ripescaggio in Serie C' : Il terremoto che nelle ultime settimane sta scuotendo il mondo del calcio professionistico in Italia potrebbe aprire le porte della promozione diretta per il Troina in Serie C. Ne convinto il patr n dei rossoblu Giovanni Al , l imprenditore di Adrano che da ...

Avellino escluso dalla Serie B/ Ultime notizie - presidente Taccone : "Presenteremo immediatamente ricorso" : Avellino escluso dalla Serie B. Ultime notizie, presidente Walter Taccone: "Presenteremo immediatamente ricorso, sicuri al 100 per cento di essere ripresi"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Serie A - il presidente Michicché : 'Complimenti alla Juve - affare storico' : ... un'operazione storica non solo per la Juventus e per la città di Torino ma anche per tutto lo sport italiano. A beneficiarne sarà il sistema calcio italiano nel suo insieme non solo in termini di ...

‘I reboot delle Serie tv? Preferiremmo non farli’ : parla il presidente dei NBCUniversal International Studios : Ormai i reboot delle serie tv sono ovunque: non c'è palinsesto americano che non contenga almeno un rifacimento o un revival con gli storici protagonisti di un vecchio show, magari risalente agli anni '90 o ai primi anni 2000. Sembra però che anche ai piani alti degli Studios ci sia qualcuno che non è d'accordo con questo proliferare di vecchie glorie: si tratta di Jeff Wachtel, presidente dei NBCUniversal International Studios, che durante il ...

Presidente della Lega Serie B - Balata : 'Caso Parma? Confido nella giustizia sportiva' : 'Indagine sul Parma? L'inizio della mia presidenza in effetti è stato caratterizzato da una Serie di eventi, dalla crisi federale, alla questione diritti tv, ora questa indagine...il nostro dovere è ...