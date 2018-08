Serie B | format a 19 squadre | ecco la prima giornata

Chi fermerà la Juve formato Champions? Il Campionato di Serie A - dalla B a Cr7 : Sabato 18 agosto, ore 18, stadio Bentegodi di Verona scatta la serie A con Chievo-Juventus. Sarà il primo torneo dopo un Mondiale mancato dall’Italia dal 1958 a oggi, il primo torneo con Cristiano Ronaldo e pertanto il primo torneo con un Pallone d’Oro in carica sui nostri campi dopo undici anni di assenza (l’ultimo fu Kakà nel 2007-08), il secondo con il VAR. Ma sarà anche il torneo del ritorno di ...

'Figc non modifichi format Serie B' : ANSA, - ROMA, 11 AGO - La Lega Pro ha diffida il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, dal modificare il format di Serie B, portando le squadre da 22 a 19 già per la stagione ...

La Lega Pro diffida Fabbricini : “il format della Serie B non va modificato” : “Il format della Serie B non va modificato”, il campionato cadetto nel caos dopo la decisione di bloccare i ripescaggi “L’avvocato Giancarlo Viglione comunica che ieri, su incarico del Presidente Gabriele Gravina, ha notificato, nell’interesse della Lega Pro, una diffida al commissario Roberto Fabbricini affinché non adotti il provvedimento annunciato dalle agenzie di stampa con il quale modificherebbe il ...