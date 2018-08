Serie B Entella | Gozzi | «Le 19 squadre sono una forzatura»

Entella - Gozzi : «Serie B a 19 squadre? E' una forzatura» : CHIAVARI - "Voglio creare un'associazione per un calcio legale, onesto e trasparente: forse non hanno capito che tipo sono" . Così il presidente dell' Entella Antonio Gozzi a margine della sfida del ...

Serie B - duro comunicato stampa della Virtus Entella : chiesto il blocco dei campionati : Il mondo del calcio è alla deriva, tra regole cambiate all'improvviso e ricorsi a pioggia il caos è assoluto. Non ci stiamo ad essere gli unici a pagare dazio. Faremo ogni cosa possibile per tutelare ...

Serie B : rabbia Entella - speranza Avellino - ritorna l’incubo della stagione 2003/04 : ‘A volte ritornano’; la prima raccolta di racconti horror di Stephen King potrebbe includere, tra i nuovi episodi, tutto quello che sta accadendo in Serie B in queste ultime settimane, fra polemiche, sentenze e attese snervanti, per l’assurda situazione creatasi dopo le esclusioni dal campionato di Bari, Cesena e Avellino. Ma andiamo con ordine, partendo dall’altro caso delle plusvalenze fittizie, per il quale il TFN ha comminato 15 punti di ...

Serie B : il Foggia non viene retrocesso - ma partirà da -15; l'Entella farà ricorso : Un'estate ricca di incertezza nel mondo del calcio italiano, caratterizzato come spesso accaduto nel recente passato da scandali ed udienze in aule di tribunale. A tenere banco i deferimenti formulati in via ufficiale dalla sezione del Tribunale Federale Nazionale alle societa' di Foggia, Parma, Cesena e Chievo Verona [VIDEO]. Nella mattinata di lunedì 2 luglio, attraverso una nota ufficiale della FIGC, è stato comunicato l'esito relativo al ...

Serie B - la Virtus Entella presenta reclamo per la sentenza sul Foggia : il comunicato : La sentenza pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplanre, nei confronti del Foggia ha portato la Virtus Entella a presentare reclamo. Il club pugliese, infatti, ha ricevuto una ...

FOGGIA PENALIZZATO/ Resta in Serie B - svanisce il sogno ripescaggio per l'Entella : FOGGIA PENALIZZATO: la società pugliese Resta in Serie B, ma -15 punti nel prossimo campionato. Cade la responsabilità diretta, Resta quella oggettiva(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:02:00 GMT)

Serie B - Procura Federale chiede retrocessione Foggia. Entella spera in ripescaggio : La Procura Federale ha chiesto la retrocessione in Serie C per il Foggia Calcio coinvolto in una inchiesta della giustizia penale sul riciclaggio e compensi in nero a tesserati. Respinta, dunque, la ...

Video/ Ascoli Entella (0-0) : highlights della partita (Serie B - play out ritorno) : Video Ascoli Entella (risultato finale 0-0): gli highlights della partita, valida come ritorno dei play out della Serie B. Il picchio si salva e rimane in cadetteria. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 09:12:00 GMT)

