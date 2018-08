Serie B – Campionato a 19 squadre | Gravina insorge | “prendiamo atto dello sfascio del

Caos in Serie B - Balata sul campionato a 19 : “decisione legittima” : “Noi abbiamo atteso rispettosamente le determinazioni assunte dalla FIGC. Abbiamo fatto una istanza legittima, che proveniva da 19 società del campionato di Serie B. E abbiamo agito con correttezza e trasparenza”. Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha commentato così la decisione di far partire il campionato 2018/19 con 19 squadre. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Caos in Serie B - Tommasi : “campionato a 19? Noi contrari” : “Ribadisco che noi dell’Aic siamo fortemente contrari alla Serie B a 19 squadre, però mi sembra grave anche la modalità con cui la federcalcio ha annunciato in un comunicato l’operazione”. Così il presidente dell’Associazione calciatori Damiano Tommasi dopo la pubblicazione del calendario del campionato di Serie B, a 19 squadre. “Perché è vero che ci hanno sentito, come scrivono – aggiunge Tommasi ...

Calcio – Serie B : via libera al campionato a 19 squadre : Serie B: ok della FIGC al campionato a 19 squadre, si parte il 24/8 Il commissario straordinario della FederCalcio, Roberto Fabbricini ha dato il via libera al campionato di Serie B a 19 squadre, anziché 22. Restano inalterati il numero delle promozioni (tre) e delle retrocessioni (quattro). A seguito della decisione della Figc si è tenuta la cerimonia di compilazione del calendario di Serie B, che inizierà il 24 agosto e si chiuderà ...

Serie B - campionato a 19 squadre si parte il 24 agosto con Brescia-Perugia : Il campionato di Serie B, a 19 squadre, partirà venerdì 24 agosto, con l'anticipo della prima giornata tra Brescia e Perugia, e si chiuderà l'11 maggio. La cerimonia di compilazione dei calendari è ...

Calendario Serie B 2018-2019 : campionato a 19 squadre. Il programma completo con tutte le date delle partite : Dopo una giornata ricca di colpi di scena, è stato sorteggiato il Calendario della Serie B per la stagione 2018-2019. La Lega B ha dovuto aspettare il via libera della Figc per l’approvazione del torneo a 19 squadre, con il blocco dei ripescaggi. Ciò implica che in ciascuna giornata una squadra dovrà riposare. Il campionato prenderà il via venerdì 24 agosto, con l’anticipo tra Brescia e Perugia e si completerà l’11 maggio. Verranno ...

Diretta/ Calendario Serie B 2019 sorteggio : il Verona chiude contro il Foggia - tutte le partite del campionato : Diretta Calendario Serie B 2018: caos totale in sala, ma la Lega ufficializza il campionato a 19 squadre contro il parere della Figc e così si può procedere alla compliazione delle giornate(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 20:58:00 GMT)

Diretta/ Calendario Serie B 2019 sorteggio : ufficializzato il campionato a 19 squadre! Le prime tre giornate : Diretta Calendario Serie B 2018: caos totale in sala, ma la Lega ufficializza il campionato a 19 squadre contro il parere della Figc e così si può procedere alla compliazione delle giornate(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 20:30:00 GMT)

Rugby - definito il calendario del Campionato Italiano di Serie B 2018/2019 : si parte il 14 ottobre : Il Campionato Italiano di serie B di Rugby inizierà il 14 ottobre, definito il calendario dei quattro gironi La Commissione Organizzatrice Gare ha definito il calendario del Campionato Italiano di serie B 2018/19 al via il prossimo 14 ottobre. Quattro le promozioni in palio in serie A. In luogo dell’Amatori Rugby Alghero, ripescato in serie A, sulla base dei regolamenti vigenti la FIR ha disposto il ripescaggio della Società Rugby Varese ...

Pronostici - William Hill dà il bentornato alla Serie A con le Migliori Quote nelle giornate di campionato : Pronostici Serie A – Riflettori puntati sul grande protagonista del calciomercato estivo: Cristiano Ronaldo debutterà con la Juventus in casa del Chievo e i tifosi bianconeri si aspettano da subito di assistere a qualche prodezza del super bomber portoghese. A giudicare dalle Quote sulla lavagna di William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, per i campioni in carica la strada sarà tutta in discesa: il ...

Diretta/ Calendario Serie B 2019 sorteggio streaming video e tv : campionato a 19 squadre - ma c'è chi spera : Diretta Calendario Serie B 2018: streaming video e tv, il sorteggio delle 38 giornate che comporranno il torneo cadetto per la prossima stagione. Previsto un turno di riposo a rotazione(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 16:51:00 GMT)

Serie A - torna lo spettacolo del campionato più bello del mondo : le quote William Hill della prima giornata : Il prossimo week-end torna la Serie A, si parte con l’anticipo del sabato tra Chievo e Juventus: ecco tutte le quote William Hill La Serie A e William Hill scaldano i motori per l’inizio della nuova stagione: solo il bookmaker britannico offre le Migliori quote nelle giornate di campionato e dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus. Riflettori puntati sul grande protagonista del ...

Serie B - il presidente dell'Entella Gozzi : 'Il campionato a 19 squadre è una forzatura'. E la Pro Vercelli fa ricorso sul blocco dei ... : La Pro Vercelli ha inoltrato al Collegio di Garanzia dello Sport un ricorso contro il blocco dei ripescaggi disposto, sostiene il club, 'in spregio al principio di legalità'. La società piemontese ha ...

Calcio Mercato Serie A 2018-2019 : i voti a tutte le squadre - le rose - acquisti e cessioni. Tutte le formazioni del campionato : Il CalcioMercato si avvia verso le sue battute finali e ormai Tutte le squadre della Serie A 2018-2019 sono pronte per incominciare il campionato che scatterà nel weekend del 18-20 agosto. Questa è stata un’estate ricca di grandi colpi con l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il trasferimento di Higuain al Milan, movimenti importanti per Inter e Roma. Vediamo nel dettaglio come si sono comportate le squadre sul Mercato, Tutte ...

Calciomercato - Serie A : cosa manca alle big del nostro campionato? : manca sempre meno, il countdown è iniziato: il Calciomercato è in chiusura, per lo meno in Italia. La mossa "alla inglese" di far terminare la finestra estiva appena prima dell'inizio del campionato, ...