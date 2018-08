Serie B a 19 squadre | arriva il primo ricorso | la Pro Vercelli si rivolge al Coni

Calcio Mercato Serie A 2018-2019 : i voti a tutte le squadre - le rose - acquisti e cessioni. Tutte le formazioni del campionato : Il CalcioMercato si avvia verso le sue battute finali e ormai Tutte le squadre della Serie A 2018-2019 sono pronte per incominciare il campionato che scatterà nel weekend del 18-20 agosto. Questa è stata un’estate ricca di grandi colpi con l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il trasferimento di Higuain al Milan, movimenti importanti per Inter e Roma. Vediamo nel dettaglio come si sono comportate le squadre sul Mercato, Tutte ...

Entella - Gozzi : «Serie B a 19 squadre? E' una forzatura» : CHIAVARI - "Voglio creare un'associazione per un calcio legale, onesto e trasparente: forse non hanno capito che tipo sono" . Così il presidente dell' Entella Antonio Gozzi a margine della sfida del ...

Serie A 2018-2019 - le squadre favorite per lo scudetto secondo i bookmaker : le quote : Anche senza la qualificazione ai Mondiali in Russia il calcio italiano ha vissuto un'estate caldissima. L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha aumentato in maniera esponenziale l'appeal della ...

CALENDARIO Serie B 2019 / Sorteggio streaming video e diretta tv : le squadre partecipanti e le giornate : diretta CALENDARIO SERIE B 2018: streaming video e tv, il Sorteggio delle 38 giornate che comporranno il torneo cadetto per la prossima stagione. Previsto un turno di riposo a rotazione(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 11:48:00 GMT)

La Serie B tira dritto sulle 19 squadre - ma il Catania attacca : “Blocchiamo tutto” : La Serie B tira dritto: il campionato 2018/19 sarà a 19 squadre. Ma i siciliani attaccano: "Qui salta tutto". L'articolo La Serie B tira dritto sulle 19 squadre, ma il Catania attacca: “Blocchiamo tutto” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score : squadre in campo - si gioca! : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle sette partite in programma oggi domenica 12 agosto 2018 e valide per la prima fase a gironi.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:41:00 GMT)

Il pagellone mercato delle venti squadre di Serie A : ROMA - A sei giorni dall'inizio della serie A, analizziamo le venti protagoniste. Il voto che abbiamo assegnato alle 20 squadre non è legato solo al mercato, che comporta valutazioni anche economiche ...

Per alcune squadre di Serie A la Coppa Italia comincia oggi : Sampdoria, Bologna, Parma, Torino giocano stasera la prima partita ufficiale della nuova stagione The post Per alcune squadre di Serie A la Coppa Italia comincia oggi appeared first on Il Post.

Calendario Serie B/ Lunedì a 19 squadre? Ricorsi - ripescaggi - diffide e duello Lega Pro-Figc : cosa succede : Calendario Serie B, la Lega vuole presentarlo Lunedì con 19 squadre, ma i Ricorsi di chi punta al ripescaggio sono già pronti: le tappe di un’estate rovente(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 08:15:00 GMT)

Serie B - la Lega non molla : "Calendario a 19 squadre" ma la LegaPro diffida Fabbricini : Continua la bufera in Serie B. "La Lega B comunica che i calendari del campionato Serie BKT 2018/19 saranno resi noti a Milano, nella sede di via Rosellini, lunedì alle ore 19 con l’organico previsto a 19 squadre". Così recita il comunicato diramato dall'associazione dei club che intende mantenere la propria posizione. Intanto il Collegio di Garanzia rinvia al 7 settembre il giudizio sulla ripescabilità del Novara.

La Serie B punta sulle 19 squadre : ma è rischio caos tra ricorsi e controricorsi : La Lega di B spinge verso le 19 squadre, ma è rischio caos tra ricorsi e contro ricorsi, in attesa dell'intervento della Figc. L'articolo La Serie B punta sulle 19 squadre: ma è rischio caos tra ricorsi e controricorsi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

