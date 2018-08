Serie B a 19 | parte con Brescia-Perugia

Serie B - campionato a 19 squadre si parte il 24 agosto con Brescia-Perugia : Il campionato di Serie B, a 19 squadre, partirà venerdì 24 agosto, con l'anticipo della prima giornata tra Brescia e Perugia, e si chiuderà l'11 maggio. La cerimonia di compilazione dei calendari è ...

Serie B 2018-2019 News : si parte il 25 agosto : C’è l’ok da parte della FIGC: si inizia il 25 agosto con il match tra Brescia e Perugia. Dopo un’estate di grande confusione il presidente della Lega di Serie B, Mario Balata, ha dato il via per il calendario del campionato 2018-2019 a 19 squadre grazie all’ok da parte della FIGC. “Aspettavamo di ricevere delle comunicazione da parte della FIGC, comunicazioni che sono arrivate e pertanto possiamo procedere alla ...

Rugby - definito il calendario del Campionato Italiano di Serie B 2018/2019 : si parte il 14 ottobre : Il Campionato Italiano di serie B di Rugby inizierà il 14 ottobre, definito il calendario dei quattro gironi La Commissione Organizzatrice Gare ha definito il calendario del Campionato Italiano di serie B 2018/19 al via il prossimo 14 ottobre. Quattro le promozioni in palio in serie A. In luogo dell’Amatori Rugby Alghero, ripescato in serie A, sulla base dei regolamenti vigenti la FIR ha disposto il ripescaggio della Società Rugby Varese ...

Riparte il campionato : tutte le maglie della nuova Serie A 2018/2019 : Innovazione e richiami al passato, messaggi e simboli 'nascosti', mode che tornano e colori che non passano mai di moda: tutto questo nelle maglie con cui veste la Serie A ai nastri di partenza

CALENDARIO Serie B 2019 / Sorteggio streaming video e diretta tv : le squadre partecipanti e le giornate : diretta CALENDARIO SERIE B 2018: streaming video e tv, il Sorteggio delle 38 giornate che comporranno il torneo cadetto per la prossima stagione. Previsto un turno di riposo a rotazione(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 11:48:00 GMT)

Serie A - riparte l'Italia del gol : sabato comincia il campionato : Altro che calcio d'agosto. Nel giro di poche ore, tra venerdì e sabato prossimi, prima si concluderà il mercato e poi partirà il campionato. Si, ri,comincia a fare sul serio, anche se gli ombrelloni ...

L'Avellino riparte della Serie D - c'è la nuova società : Il calcio ad Avellino riparte...dal basket. Sei proposte, tra cui quella di Enrico Preziosi,, ieri la decisione del sindaco. La corsa al titolo sportivo, indetta dal Comune dopo la decisione del Tar ...

L'Avellino riparte dalla Serie D e da Gianandrea De Cesare : E' Gianandrea De Cesare il nuovo proprietario dell' Avellino Calcio . La scelta del sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, coadiuvato dal dirigente comunale Luigi Cicalese e dal commercialista Gaetano ...

Il Parma parte in Serie A senza penalizzazione : Nessuna penalizzazione per il Parma in Serie A. Mentre Emanuele Calaiò ha avuto una qualifica ridotta fino al 31 dicembre.

La stagione calcistica riparte con la Serie A il prossimo 18 agosto : Con LeoVegas Sport appuntamenti fissi con top calcio e scommesse live comodamente giocabili da casa, con quote migliorate per gli eventi sportivi più importanti del momento. Terzo turno ...

L'Avellino Calcio riparte dalla Serie D : De Cesare sarà il nuovo presidente : Il nuovo presidente della Società Sportiva Avellino Calcio sarà Gianandrea De Cesare. E' stato lui, infatti, ad aggiudicarsi la manifestazione di interesse bandita dal comune irpino: a comunicare agli organi di stampa il nuovo proprietario del club nero-verde è stato il sindaco di Avellino, Dott. Vincenzo Ciampi, in una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di oggi, 9 agosto 2018, presso il palazzo di città. Il sindaco Ciampi, coadiuvato ...