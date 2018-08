Sere d’Arte | Dal violino all’arpa | il 16 agosto a Castel Sant’Angelo

romadailynews

(Di lunedì 13 agosto 2018) Roma – Continuano con successo gli appuntamenti di, la rassegna nell’ambito di Art City 2018, la programmazione del Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli, curata da Cristina Farnetti e dedicata alla musica classica e barocca con incursioni nel moderno e contemporaneo che prende vita tra le mura di. Giovedì 16alle 21 la Cappella dei Condannati ospita Unwritten. Dal, preziosa occasione per scoprire l’ambizioso e affascinante progetto di ricerca diFlora Papadopoulos, arpista greca di base a Milano: adattare per arpa brani di estremo virtuosismo violinistico, illuminando di riflessi inattesi e velature inedite opere celeberrime di Bach, Biber, Marini e Corelli. Unwritten, uscito in forma discografica nel maggio 2018 per Arcana, si ispira alla convinzione affermata che l’arpa mutuasse il proprio repertorio da altri ...