Senatrice Taverna | la vostra ignoranza condanna noi medici a piangere la morte dei

(Di lunedì 13 agosto 2018) "Quando ero piccola, se c'avevo un cugino con una malattia esantematica, facevamo la processione a casa sua", queste le parole con cui la vicepresidente del Senato Paolaha acceso ulteriormente la nostrana polemica sui vaccini. Nei giorni scorsi, moltihanno risposto alle parole dell'esponente del Movimento 5 Stelle. Nelle ultime ore è giunta un'ulteriore replica: quella della dottoressa modenese Silvia Braccini.L'anestesista, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una lettera aperta alla, ricevendo migliaia di like e condivisioni nel giro di qualche giorno. Il contenuto della missiva è eloquente, fin dall'apertura:Sono estremamente delusa come italiana, come cittadina e come medico, da quello che ha detto in materia di vaccini. Ha reso questo paese non più libero, ma oppresso dall'e dalla cecità.Parole che pesano ...