Seat e Telefonica - Test di guida assistita attraverso la rete mobile

(Di lunedì 13 agosto 2018) Nei giorni scorsi a Segovia (Spagna),hanno presentato il primo risultato del progetto denominato "Città Tecnologiche in 5G", che prevede lo scambio di informazioni fra veicoli e infrastrutture con la modalità V2X (Vehicle 2 everything).Veicoli sempre connessi. Per ilè stata utilizzata unaAteca appositamente equipaggiata con la connettività di ultima generazione, che invia segnali altore tramite il quadro strumenti. Per esempio quando l'auto è in procinto di svoltare a destra in una curva cieca, riceve dal semaforo un avviso in merito alla presenza di pedoni in fase di attraversamento. In un altro caso il sistema autonomamente, in base a posizione, velocità e traiettoria, calcola se si ha o meno tempo sufficiente per superare il semaforo che sta per diventare rosso: in caso negativo mostra un messaggio, affinché il conducente possa frenare ...