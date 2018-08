Se tagliano le pensioni alte ci saranno ricorsi e saranno fondati

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018) La bozza di legge per ridurre led'oro "tecnicamente è una misura confusa, quando si tratterà di trasformarla in legge non mancheranno i problemi.Quello che più mi preoccupa però è come l'intervento viene presentato. Tutto è basato sul risentimento che si vuole sfruttare da un punto di vista politico. La filosofia di fondo è quella del giustizialismo". A dirlo è l'ex ministro Elsa Fornero in un'intervista a Repubblica."Chiamarled'oro mi pare un eccesso. Un modo per accentuare il risentimento popolare. Si tratta di un approccio pericoloso. Il Paese avrebbe bisogno di unità, non di ulteriori divisioni", osserva Fornero, secondo cui "sarebbe stato molto più corretto un contributo di solidarietà, strada già percorsa negli ultimi anni".Nella bozza di legge "non è chiaro ad esempio ...