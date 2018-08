Se il TAP non serve

No Tav - No TAP e non solo - Tutti i no che dicono sì alla decrescita : I lavoratori hanno supplito a una certa ritrosia dell'industria a difendersi a viso aperto, con le ragioni dell'economia e dell'efficienza, in favore del consumatore, cioè Tutti noi. Sarebbe bastato ...

TAP : Di Maio - non è in contratto - sul tavolo Conte che gestirà al meglio : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “La differenza tra Tav e Tap è che non è nel contratto di Governo”. Il dossier “è sul tavolo premier, Giuseppe Conte, che gestirà al meglio”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a ‘In Onda’ su La7. Comunque, rileva il ministro, “qualsiasi tipo di opera si deve fare con il consenso della comunità. Noi come M5S siamo ...

Nuove tensioni nel governo su grandi opere. Salvini : vanno fatte. Lezzi : al Sud serve altro - non la TAP : Servono strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche - scrive la ministra su Facebook - Le grandi opere continuano a dividere la maggioranza di governo. Lo scontro, stavolta, è tra ...

Lezzi : "Caro Salvini - al Sud servono infrastrutture - non la TAP" : La ministra del Sud Barbara Lezzi, attraverso Facebook, ha scritto rivolgendosi direttamente al suo collega Matteo Salvini, ministro dell'Interno dell'esecutivo di Giuseppe Conte nonché vicepremier, rispondendo a un'intervista che il leader del Carroccio ha rilasciato a La Stampa parlando delle grandi opere e sottolineando come i benefici che apporterebbero sarebbero superiori ai costi. Lezzi ha scritto:"Caro Matteo Salvini, in Italia servono ...

TAP e Tav - crepe nel governo M5S-Lega. Salvini : «Non possiamo dire no» : Il leader della Lega si schiera a favore del gasdotto pugliese che porta il gas azero: «Fa risparmiare il 10% sul costo dell’energia». Di Battista dal Messico attacca Lega e M5S, al quale chiede di restare se stesso nelle sue battaglie simbolo. È lui che marca stretto la base su Tap e Tav: «Opere del tutto inutili»...

TAP e Tav - crepe nella maggioranza. Salvini : «Non possiamo dire no» : Il leader della Lega si schiera a favore del gasdotto pugliese che porta il gas azero: «Fa risparmiare il 10% sul costo dell'energia». Di Battista dal Messico attacca Lega e M5S, al quale chiede di restare se stesso nelle sue battaglie simbolo. È lui che marca stretto la base su Tap e Tav: «Opere del tutto inutili»...

Salvini avverte M5s su grandi opere e TAP : “Non si può andare avanti dicendo solo no” : Scontro nel governo sulle grandi opere e soprattutto su Tap e Tav. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini avverte i suoi alleati del M5s: "Questo Paese non può andare avanti dicendo solo no, se vogliamo crescere, soprattutto al Sud, bisogna dire dei sì". Ma Di Battista e Toninelli continuano a esprimere dubbi.Continua a leggere

TAP - Salvini avvisa i Cinquestelle : Va fatta - non si può dire solo no : Teleborsa, - Non solo Salvini, protagonista indiscusso in questi mesi, e Di Maio che cercano di trovare la quadra del governo giallo-verde. Nel giorno del suo 40eismo compleanno dice la sua in un ...

M5s - Di Battista : “Movimento ribadisca i no a TAP e Tav - non si faccia distrarre dalla questione razzismo” : “Il Movimento deve fare il Movimento, ribadendo i ‘No’ sani che abbiamo detto”, come quelli “contro il Tap e contro il Tav“. Alessandro Di Battista in una diretta Facebook pungola il M5s, per usare le sue stesse parole, invitando a non cedere il punto sulle tematiche con cui “abbiamo preso i voti“. E lo fa su due questioni che proprio in questi giorni animano il dibattito interno al governo. Da una ...

Dl dignità - Paita (Pd) vs Giordano : “Precarietà non si combatte bloccando Tav e TAP”. “Non c’entra niente” : Scontro vivace a Omnibus (La7) tra la deputata del Pd, Raffaella Paita, e il giornalista Mario Giordano. La parlamentare dem contesta il decreto dignità e la posizione del governo M5s-Lega sulle infrastrutture: “La precarietà è da combattere ma non si combatte dando delle mazzate alle imprese. Sulle infrastrutture stiamo assistendo a un ritorno indietro di questo governo, che sta dicendo che non bisogna fare il Terzo Valico dei Giovi, la ...

Conte non dà molte speranze ai pugliesi sul TAP : "Opera strategica e ci sono impegni giuridici" : Sul Tap l'Italia ha preso "impegni giuridici", ma valuterà "approfonditamente" tutte le criticità segnalate dalla popolazione. È quanto ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo incontro con il sindaco di Melendugno, Marco Potì, che protesta contro il gasdotto che porterà il gas dall'Azerbaigian fino in Puglia, proprio nel territorio da lui amministrato, a San Foca."Il premier Conte ci ha ...

TAP - c’ero anch’io a manifestare contro il gasdotto. Ora M5s non tradisca i salentini : di Marco Marangio “È la cittadinanza che decide se fare un tubo o non farlo”. Queste le parole di Beppe Grillo pronunciate a riguardo del super contestato gasdotto Tap. Era il 20 settembre 2014 in quel di Melendugno, luogo strategico prescelto per il tubo e che, partendo dall’Azerbaijan, potrebbe ancora approdare in Puglia. Ricordo bene quel momento, poiché ero presente alla manifestazione di protesta alla realizzazione del ...