agi

: RT @Agenzia_Italia: #Scienza: misurata la velocità della #morte, va a 2 millimetri l'ora - isalucedifronzo : RT @Agenzia_Italia: #Scienza: misurata la velocità della #morte, va a 2 millimetri l'ora - Agenzia_Italia : #Scienza: misurata la velocità della #morte, va a 2 millimetri l'ora -

(Di lunedì 13 agosto 2018) A che velocità avanza la? La domanda sembra astrusa, ma in realtà ha importanti implicazioni per la cura di malattie come il cancro e l'Alzheimer. La risposta è stata data da due ricercatori di biologia di sistemaStanford University, Xianrui Cheng e James Ferrell, che per la prima volta hanno calcolato la velocità alla quale si diffonde lain una cellula: 30 micrometri al minuto, il che in termini più comprensibili vale a dire duel'ora. La scoperta, pubblicata sulla rivista 'Science', è stata possibile grazie allo studio delle uova di rana: i ricercatori hanno misurato il ritmo con cui le cellule vanno in apoptosi, cioè subiscono unaprogrammata (tecnicamente, appunto, apoptosi), per contribuire al mantenimento del numero di cellule di un sistema. Va detto ...