Scienza : misurata la velocità della morte - va a 2 millimetri l'ora : A che velocità avanza la morte? La domanda sembra astrusa, ma in realtà ha importanti implicazioni per la cura di malattie come il cancro e l'Alzheimer. La risposta è stata data da due ricercatori di biologia di sistema della Stanford University, Xianrui Cheng e James Ferrell, che per la prima volta hanno calcolato la velocità alla quale si diffonde la morte in una cellula: 30 micrometri al minuto, ...