Sassuolo-Inter | prima giornata Serie A 2018-2019 Data | programma | orario d’inizio e tv

Inter verso il Sassuolo : Asamoah già in gruppo - Radja in dubbio : Il ghanese sta meglio e ci sarà mentre Nainggolan lavora ancora a parte e probabilmente salterà il debutto in campionato

Lautaro - un mese per stregare l'Inter. E con il Sassuolo sarà titolare : Nell'articolo di Davide Stoppini sulla Gazzetta dello Sport in edicola, il racconto dell'estate al top del numero dieci interista. SCINTILLA - Paradossalmente, il k.o. di Nainggolan ha di fatto ...

DIRETTA/ Sassuolo Ternana (risultato live 4-0) streaming video e tv : poker neroverde all'intervallo! : DIRETTA Sassuolo Ternana info streaming video e tv della partita, attesa oggi 12 agosto al Mapei Stadium e programmata per il terzo turno della Coppa Italia.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 21:19:00 GMT)

Inter - Keita stasera a Milano : domani le visite mediche. Può farcela per il Sassuolo : Keita Baldé arriva stasera a Milano. Afp Da qualche giorno non c'erano più dubbi, ma adesso è davvero tutto fatto. Solo le visite mediche e le firme separano Keita Baldé dal diventare un giocatore ...

Biglietti Sassuolo-Inter (domenica 19 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : Un nuovo inizio per l’Inter di Luciano Spalletti: i nerazzurri aprono il loro campionato di Serie A al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Domenica 19 agosto in programma la prima giornata con Icardi e compagni che se la vedranno in casa del Sassuolo: fondamentale partire forte. Sfida complicata per i nerazzurri in uno stadio sempre caldo e contro una compagine sempre pericolosa come quella emiliana: il nuovo allenatore De Zerbi ha portato una ...

Inter - Juve e Sassuolo su un baby 2001 : Secondo Sky Sport Inter, Juve e Sassuolo hanno messo nel mirino il giovane attaccante classe 2001, Marco Meneghetti di proprietà del Pordenone.

L’Inter parte in casa del Sassuolo - la Roma a Torino : E’ stato presentato il calendario della Serie A. I campioni d’Italia inizieranno la stagione a Verona. Contro il Chievo dovrebbe

Politano all'Inter/ Accordo con il Sassuolo : "Non era in lista di nozze" - Odgaard nell'affare : Politano all'Inter, Accordo raggiunto con il Sassuolo: visite mediche effettuate, l'esterno offensivo ironizza, "non era in lista di nozze". Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:24:00 GMT)

Inter - Odgaard ceduto al Sassuolo : ROMA - 'FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo definitivo all'US Sassuolo, con diritto di recompra a favore del Club nerazzurro, del centravanti danese classe 1999 Jens Odgaard. ...

Sassuolo - ufficiale Odgaard dall'Inter - : Jens Odgaard è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. L'attaccante classe 1999 si è trasferito a titolo definitivo con opzione di recompra a favore dei nerazzurri. Le cifre dell'operazione ...

POLITANO ALL'INTER / Odgaard accetta il Sassuolo e sblocca definitivamente la trattativa : POLITANO ALL'INTER, 20 milioni e Odgaard contropartita: la trattativa con il Sassuolo accelera, possibili novità a breve. Domani le visite mediche? Giugno memorabile per Matteo...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:56:00 GMT)

Calciomercato Inter : dopo Nainggolan in arrivo Politano dal Sassuolo - Candreva in bilico : Con la partecipazione alla Champions League, l'Inter ha deciso di optare per una super campagna acquisti e rinforzare la rosa con nomi di livello e ritoccare qualche reparto in cui servivano rinforzi. Tra gli acquisti già conclusi nelle scorse settimane spiccano quelli di Asamoah e De Vrij presi entrambi a costo zero, oltre all'arrivo di Lautaro Martinez. Sistemata la difesa e acquistato un ulteriore rinforzo in attacco, la società Milanese è ...

Calciomercato Inter : accordo con il Sassuolo per Politano : Calciomercato-Inter e Sassuolo hanno trovato l’accordo per Matteo Politano. L’attaccante neroverde si trasferisce a Milano con la formula del prestito oneroso, dietro pagamento di 7 milioni, con il diritto di riscatto, fissato a 20 milioni. Il Sassuolo, nella stessa operazione, acquista i giovani Odgaard e Adorante, valutati complessivamente 7 milioni. Politano, al momento in viaggio di nozze, potrebbe raggiungere Milano nella ...

Inter : accordo col Sassuolo per Politano : ANSA, - MILANO, 28 GIU - Inter e Sassuolo hanno trovato l'accordo per Matteo Politano. L'attaccante neroverde si trasferisce a Milano con la formula del prestito oneroso, dietro pagamento di 7 milioni,...