Salvini vuole demolire la libertà di coscienza? Short message dalla Consulta

Migranti Salvini - Aquarius vada dove vuole - non Italia : ROMA - "Nave ong Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra. Può andare dove vuole,...

Aquarius con 141 migranti a bordo - stop di Salvini : «Vada dove vuole ma non in Italia» : Toninelli su Twitter: «La nave batte bandiera di Gibilterra. Il Regno Unito si assuma le sue responsabilità»

Salvini vuole la leva obbligatoria - ma la ministra Trenta lo gela : 'Stiamo cominciando a cambiare davvero il Paese e a partire da settembre ci aspettano sfide importanti, cruciali per rilanciare il Paese e la nostra economia', ha continuato Conte. 'Per farlo abbiamo ...

Salvini vuole il ritorno della leva obbligatoria : “I giovani imparino l’educazione che mamma e papà non insegnano” : “Da ministro e da papà vorrei che oltre ai diritti tornassero ad esserci anche i doveri. Io ho un figlio di 15 anni e ogni tanto, sia per lavoro che per divertimento, metto delle foto su Instagram. Anche ieri l’ho fatto, dalle Isole Tremiti, e gli scemi non mancano mai. A me la critica piace, altrimenti cambierei mestiere. Ma c’è chi si sveglia la mattina con il gusto di insultare. Poi, vai a vedere e molti hanno 13, 14, 15 ...

Salvini vuole il ritorno del servizio militare : "Così si impara l'educazione" : Dalla Puglia il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia: il governo sta pensando di "reintrodurre per alcuni mesi il...