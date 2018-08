Salvini usa il pugno duro | Ho pronta una ruspa pacifica per tutti i rom che

Annuncio shock contro i Rom - la capotreno si scusa. Salvini su Facebook : "Dovrebbe essere ringraziata" : "Ho sbagliato". La capotreno del regionale 2653 Milano-Cremona-Mantova che martedì ha pronunciato parole razziste contro alcuni rom e altri individui che stavano importunando i passeggeri, chiede ...

La piddina accusa Salvini : 'Vergogna - ridi coi morti'. Ma sbaglia e fa una figuraccia : Tutto normale, è la politica. A volte però, la foga polemica può condurre in errore. È successo infatti con una fotografia pubblicata da Matteo Salvini e rilanciata dalla Morani . Si vede il ministro ...

Presidenza Rai - il piano di Salvini : ricucire con Berlusconi per sciogliere il nodo dopo la pausa estiva : Risolto anche questo problema, toccherebbe all'azionista, cioè al ministro dell'Economia, indicare un successore del consigliere anziano. Il fatto è che Giovanni Tria, per quanto lo descrivano «...

Migranti - Salvini : "Dimezzo i 35 euro"/ Accusa choc di Ada Colau : "Li condanna a morte" : Migranti, Salvini: "Dimezzo i 35 euro", il ministro dell'Interno torna sulle spese per l'accoglienza e riceve una Accusa choc da Ada Colau (sindaco di Barcellona)(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:40:00 GMT)

Nuovi arrivi sui “barchini” a Lampedusa. Salvini : “Soldi sprecati - torneranno a casa loro” : «Hanno sprecato i loro soldi, saranno rimandati indietro nei prossimi giorni». Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta così la notizia dell’arrivo a bordo di 13 «barchini» di 135 migranti a Lampedusa, quasi tutti tunisini. ...

Migranti - 135 sbarcati a Lampedusa. Salvini : “Hanno sprecato tempo - li rimandiamo a casa” : 135 Migranti sono sbarcati a Lampedusa, ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia che verranno rimandati subito a casa: "Hanno sprecato soldi, tempo e fatica, verranno rimandati a casa nei prossimi giorni. In Italia si entra col permesso, la pacchia è finita". Salvini parla anche di Decreto Dignità, presidenza Rai, decreto sicurezza, Tav e rapporti nel centrodestra.Continua a leggere

Salvini-Di Maio - sui ragazzi in carriera incombe il referendum in Val Susa : La sedicente politica italiana scorre dall’espressione torva di Matteo (vade retro) Salvini a quella ridanciana di Luigi Di Maio (di Mao, lo ha soprannominato qualcuno per l’abboffata di “rivoluzioni culturali” che pretende di propinarci). Ci si chiede: fino a quando i due ragazzi in carriera – l’uno all’attacco e l’altro a rimorchio (mentre pigola attorno il premier passerotto Giuseppe Conte) – potranno tenere in piedi questa ...

Mannoia accusa Salvini. E lui la sbertuccia così : "Dai - canta che ti passa" : Forse la Mannoia non si troverà mai a duettare con Matteo Salvini. Anzi: ne siamo certi. Ce li vedete? Tra i due non scorre buon sangue e chissà se riuscirebbero a condivide il palco. Si punzecchiano a distanza: l'una avvezza a firmare appelli democratici e sempre ben schierata sulle tesi pro immigrazione; l'altro convinto di essere nel giusto nel blocco dei porti a tutte le navi cariche di migranti. La contrapposizione non sembra destinata a ...

Boldrini accusa Salvini : “Ha diffuso l’odio e alzato l’asticella della disumanità” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini attacca il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul tema del razzismo dilagante nel Paese: "È il primo ad aver diffuso odio verso i migranti e ad aver inquinato il dibattito pubblico, alzando l’asticella della disumanità, ha spaventato l’opinione pubblica, perché è il miglior professore della paura".Continua a leggere

Conte-Trump - incontro alla Casa Bianca/ Vertice Usa-Italia - Salvini esulta per gli elogi del tycoon : Conte-Trump alla Casa Bianca: clima disteso nell'incontro bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 23:54:00 GMT)

E Boldrini attacca Salvini "Lui usa slogan del Duce e aggrediscono Daisy..." : ...Delrio e Emanuele Fiano al ministro dell'Interno - questi fenomeni legati a una propaganda di stampo razzistico il cui linguaggio viene usato in maniera ricorrente nella stessa propaganda politica da ...

Di Maio : no allarme razzismo - lo usano contro Salvini : Secondo il vicepremier "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Salvini di essere di estrema destra". I migranti al centro dell'incontro di oggi alla Casa Bianca.