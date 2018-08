Salvini | Aquarius vada dovunque | non qui

Migranti - Salvini : "Aquarius? Dove vuole - ma non qui" : "Nave ONG Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra. Puo' andare Dove vuole, non in Italia!". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini. "STOP trafficanti di esseri umani e complici", aggiunge il ministro dell'Interno, insieme agli hashtag #portichiusi e #cuoriaperti. Il ministro ...

Migranti - Salvini : 'Aquarius? Dove vuole - ma non qui' : 'Nave ONG Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra. Puo' andare Dove vuole, non ...

Aquarius - Salvini : “nave Ong vada dove vuole - non in Italia”/ Ultime notizie - 141 migranti ‘senza porto’ : Aquarius con 141 migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi e il rifiuto di Salvini(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 11:44:00 GMT)

Migranti - Salvini : la nave Aquarius vada dove vuole - non in Italia : "nave ong Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprieta' tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra. Può andare dove vuole, non ...

Aquarius con 141 migranti a bordo - stop di Salvini : «Vada dove vuole ma non in Italia» : Toninelli su Twitter: «La nave batte bandiera di Gibilterra. Il Regno Unito si assuma le sue responsabilità»

Aquarius - Salvini : ovunque - non in Italia : 11.35 "L'Ong Aquarius è stata coordinata dalla Guardia Costiera libica in area di loro responsabilità. La nave è in acque maltesi e batte bandiera di Gibilterra. Il Regno Unito si assuma le sue responsabilità a salvaguardia dei naufraghi". Così su Twitter il ministro Toninelli. "Nave ong Aquarius con altri 141immigranti a bordo:proprietà tedesca,noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, bandiera di Gibilterra. Può ...

Aquarius - stop di Salvini : «Vada dove vuole - ma non in Italia». Toninelli scarica su Londra : Matteo Salvini contro la nave della Ong Aquarius. Ancora una dura presa di posizione del ministro dell'Interno sulla nave ong Aquarius. Il vicepremier scrive così su...

Matteo Salvini conferma : nave ong Aquarius non entra in Italia : Matteo Salvini conferma su Twitter i porti chiusi. “nave ong Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata

Migranti Salvini - Aquarius vada dove vuole - non Italia : "Nave ong Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra. Può andare dove vuole, non ...

Aquarius - stop di Salvini : «Vada dove vuole - ma non in Italia». Toninelli scarica su Londra : Nuova dura presa di posizione del ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla nave ong Aquarius. Il vicepremier scrive così su Twitter. ?«Nave ong Aquarius con altri 141...

Nuovo scontro su Aquarius. Salvini : «Può andare dove vuole - ma non in Italia» : «L'ong Aquarius è stata coordinata dalla Guardia costiera libica in area di loro responsabilità. La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera di Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma ...

Migranti : Salvini non cambia idea : "La nave Aquarius non vedrà mai un porto italiano" : La Nave Aquarius "non vedrà mai un porto italiano". Lo ha detto il ministro dell'Interno matteo Salvini nel corso di un'intervista al Giornale Radio Rai, sottolineando che l'unità (in utilizzo alla Ong SOS Mediterranee e con a bordo volontari di Medici Senza Frontiere e attualmente 142 Migranti soccorsi al largo della Libia, ndr) "è di proprietà di un armatore tedesco ...

Salvini avverte Aquarius : "Mai in un nostro porto" : Crollano gli sbarchi ma non scema la tensione sull'immigrazione. Ci sono 142 immigrati da collocare e l'Italia non cederà alle pressioni, i suoi porti restano chiusi alle navi straniere. Gli immigrati ...

Salvini VS AQUARIUS : ATTO SECONDO/ Ultime notizie : "Non vedrà porti italiani" - verso nuova odissea in mare? : AQUARIUS, salvati 141 migranti, Ultime notizie. Il ministro dell'interno, Matteo SALVINI, ribadisce il concetto: “Quella nave non entrerà mai nei porti italiani”. Dove attraccherà?(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:06:00 GMT)