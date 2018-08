Salerno | cacciati dalla discoteca | tentarono strage con l' auto per vendetta | il video

Blastingnews

(Di lunedì 13 agosto 2018) Accusa gravissima e pesantissima per i due ragazzi che lo scorso 6 maggio si lanciarono deliberatamente con la propriavettura contro la porta d'ingresso di unadi. Il pubblico ministero ha chiesto l'arresto di entrambi per i reati di tentato omicidio premeditato, aggravato e continuato. Per ambedue gli indagati sono quindi scattati gli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari della Procura della Repubblica presso il tribunale di. Sul caso stanno svolgendo ulteriori indagini gli uomini del locale commissariato di pubblica sicurezza, coordinatiQuestura diguidata dal dirigente superiore della P.S., dottor Maurizio Ficarra.evitata da una transenna Il gravissimo episodio, come già anticipato, è accaduto il 6 maggio di quest'anno. I due giovani, a bordo di una ...