Salerno | auto contro la folla davanti alla discoteca | arrestate 2 persone “Vendetta

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 agosto 2018) L’accusa è pesantissima: a bordo di una Fiat Panda lanciata a folle velocità si sarebbero scagliatiuna decina di ragazzi che erano in fila all’ingresso di unadi“con il chiaro intento di ucciderli”. Fortunatamente, in quel momento, una transenna si è incagliata sotto la vettura, rallentandone la corsa ed evitando conseguenze tragiche. Così la Polizia ipotizza il tentato omicidio aggravato e continuato per le dueche lo scorso 6 maggio si erano lanciate volontariamente con l’vettural’ingresso del locale. Per entrambe è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari dagli agenti della Squadra Mobile e da quelli dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di. Gli indagati, entrambi provenienti dprovincia di Napoli, avrebbero voluto vendicarsi per essere stati allontanati dal ...