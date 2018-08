S Maria delle Mole calcio | Prom | Mosciatti | “Sta nascendo una squadra interessante”

AGENZIA DELLE ENTRATE/ Consiglio dei Ministri - Di Maio : "Il Gen Maggiore sostituisce Ernesto Maria Ruffini" : Cambio della guardia all'AGENZIA DELLE ENTRATE: il Generale Maggiore sostituisce Ruffini, la nomina ufficiale è stata ratificata dal Consiglio dei Ministri(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 00:35:00 GMT)

“Abbiamo ritrovato Maria…”. La peggiore delle notizie : era scomparsa il giorno prima : È uscita di casa alle 9 di mattina del 31 luglio 2018 a bordo della sua Smart per andare al vicino mercato di Castro dei Volsci, poi di Maria Catallo si sono perse le tracce. Non vedendola rientrare e non riuscendo a contattarla, i familiari di Maria, 61 anni, di Pastena, in provincia di Frosinone, hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. Come riporta il sito CiociariaOggi, le ricerche sono scattate immediatamente. Si sono ...

“Teodora” di Mariangela Galatea Vaglio - la saga di Bisanzio che racconta la forza delle donne : Il nuovo romanzo di Mariangela Galatea Vaglio "Teodora. La figlia del Circo" è ambientato nella Costantinopoli del VI secolo d.C., luminosa e al contempo tenebrosa capitale dell’Impero romano d’Oriente. Tra complotti, violenze, intrighi e tradimenti, ha inizio una travolgente storia d’amore e potere sullo sfondo di una delle epoche più complesse e misteriose della storia.Continua a leggere

Domenica 8 Luglio : Santa Maria delle Grazie : Invece domani tutta la giornata in festa, si comincia con la processione via Mare della Madonna che è qualcosa di unico e spettacolare e poi ci sono gonfiabili per i bambini spettacoli concerti.

Maria Agnesi : Una Delle Più Grandi Menti Matematiche... Che La Storia Ha Quasi Dimenticato : Devota cristiana non percepì mai un contrasto tra la religione e la scienza, come Galileo prima di lei e, verso la fine della sua vita, fu considerata anche una teologa. Nonostante questo, era di ...

Ernesto Maria Ruffini - il Pinocchio delle tasse : L'inventore della favola sul fisco amico era stato voluto da Renzi dopo il trionfo alle euopee 2014, ottenuto grazie al voto dei lavoratori autonomi. Poi passati armi e bagagli con 5Stelle e Lega. Ora il capo dell'Agenzia delle Entrate è in cerca di una conferma

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 giugno 2018 : l’anniversario delle apparizioni di Maria : Il Messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi 25 giugno 2018: l'anniversario delle apparizioni di Maria ai veggenti slavi. "Vivete i miei messaggi e mettere in pratica la parola di Dio"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 05:40:00 GMT)

Mozione di sfiducia a Mariano Rajoy : Sánchez nuovo presidente delle Spagna : E' caduto oggi il governo di Mariano Rajoy con 180 voti a favore della sfiducia e 169 contro. Il nuovo presidente del governo spagnolo è il socialista Pedro Sánchez. Le mosse di Sánchez Il partito Ciudadanos di Albert Rivera non è riuscito a sostenere il suo alleato Rajoy che si è trovato contro un Sánchez invincibile circondato da alleati come Podemos, i baschi di Pnv, Bildu, i catalani Erc e PDeCat e Compromís. Il successo di Sánchez va ...

Amici di Maria De Filippi : i vincitori delle diciassette edizioni del talent in un'infografica : diciassette edizioni e ventiquattro vincitori scopriamo chi sono i giovani concorrenti ad aver conquistato l'ambito titolo di primo classificato nel talent di Maria De Filippi.

Amici – Chi è Einar Ortiz? L’operaio cubano idolo delle ragazzine in finale nel talent show di Maria De Filippi [GALLERY] : Einar Ortiz è uno dei quattro finalisti del talent show ‘Amici di Maria De Filippi’: il cantante sfida Carmen, Irama e Lauren Einar Ortiz è giunto all’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi ‘Amici‘. Insieme ai compagni di scuola, Carmen, Irama e Lauren, il 24enne è arrivato alla finale del programma di Canale 5 che potrebbe incoronarlo vincitore. Ma chi è Einar Ortiz? Come si può intuire ...

Roma - allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci/ Ma nel pacco ci sono 36mila euro in contanti : Roma, allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci, ma nel pacco ci sono 36mila euro in contanti. La scoperta è stata fatta dai carabinieri allertati dal parroco. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Roma - allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci. Ma nel pacco ci sono 36mila euro : Un pacco sospetto ritrovato dal parroco all'interno della Chiesta di Santa Maria delle Fornaci si è rivelato un vero pacco sorpresa per la comunità del quartiere Aurelio. Quando...

Castellammare - Se ne va l'ex amministratore delle Terme Fulvio SamMaria : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - La raccolta differenziata non decolla, Am Tecnology propone i cartellini ''gialli'' e ''rossi'' per gli incivili Castellammare - Caso Consip, il ...

Mozione di sfiducia a Mariano Rajoy : Sánchez nuovo presidente delle Spagna Video : E' caduto oggi il governo di Mariano Rajoy con 180 voti a favore della sfiducia e 169 contro. Il nuovo presidente del governo spagnolo è il socialista Pedro Sánchez. Le mosse di Sánchez Il partito Ciudadanos di Albert Rivera non è riuscito a sostenere il suo alleato Rajoy che si è trovato contro un Sánchez invincibile circondato da alleati come Podemos, i baschi di Pnv, Bildu, i catalani Erc e PDeCat e Compromís. Il successo di Sánchez va ...