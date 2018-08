Roma | turisti derubati bloccano il treno della metro A a Flaminio

Roma - controlli Gdf al Colosseo : guide turistiche abusive e acqua pericolosa : ... i controlli della Guardia di Finanza hanno interessato uno dei siti con la maggiore concentrazione turistica al mondo, il centro storico della Capitale, dove i "Baschi Verdi" hanno sorpreso numerose ...

Emergenza caldo a Roma : al Colosseo acqua gratis - i turisti si proteggono dal caldo [GALLERY] : 1/26 Carlo Lannutti/LaPresse ...

Destinazione Turistica Romagna. Nel 2018 - sei milioni per renderlo un prodotto integrato : ... sviluppo di nuove tecnologie a servizio del turista, campagne di comunicazione web e social finalizzate ad attrarre gli ospiti secondo gli standard piu' moderni, politica dei grandi eventi. E' ...

Roma - guerra per un selfie davanti alla Fontana di Trevi : calci e pugni tra due famiglie di turisti : Volevano scattare un selfie da quell’angolo preciso di piazza Fontana di Trevi per riprendere al meglio la Fontana alle loro spalle. E nessuna voleva cedere quell’angolo privilegiato. Così ne è nata una rissa che ha richiesto l’intervento di più pattuglie della municipale. Sedati gli animi, anche con qualche difficoltà, otto turisti americani e olandesi, sono stati denunciati per violenza e minacce. Il litigio è nato prima tra ...

Roma - maxi rissa per un selfie a Fontana di Trevi : schiaffi e pugni tra due famiglie di turisti : Una discussione iniziata per futili motivi, tra una ragazza olandese di 19 anni, E.F.,ed una italo-americana di 44 anni, P.E., si è trasformata in pochi minuti in una rissa tra due famiglie di turisti ...

Roma : Coppia di turisti con bambino in crisi respiratoria - salvato da Polizia : Roma – Un bambino di 14 mesi, figlio di una Coppia di turisti, e’ stato salvato dagli agenti di Polizia mentre era in preda a una crisi respiratoria. E’ successo in via Gioberti, a Roma, quando gli agenti del reparto Volanti, addetti al Corpo di guardia della Questura, sono intervenuti a seguito di una segnalazione via radio. La relativa vicinanza della sede della Questura con la via indicata ha permesso ai poliziotti di ...

Roma - assedio a turisti e viaggiatori Ma adesso scatta l'accusa di molestie : Con loro un cenno di rifiuto non basta. Molesti a parole, con i modi e con i gesti. adesso però lo sono anche per il codice penale. Una rivoluzione per contrastare venditori abusivi, questuanti e ...

Roma - per i turisti fontane come piscine : scempio da Barberini al Gianicolo : Notte da vandali accaldati che scambiano una fontana secolare come quella del Tritone per una piscina - con buona pace del Bernini - e si tuffano in acqua. Non hanno resistito, il caldo si fa sentire ...

BAMBINA RomaNA MORTA NELLE FILIPPINE DOPO PUNTURA MEDUSA/ Ultime notizie : la madre - “nessun avviso ai turisti” : FILIPPINE, BAMBINA ROMANA muore DOPO contatto con MEDUSA durante bagno in mare. Letale il veleno della box jellyfish. Le Ultime notizie sulla tragedia(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:47:00 GMT)

Roma - giungla di cartelli in centro per deviare i flussi dei turisti : Un vero e proprio percorso ad ostacoli per arrivare ad ammirare una delle fontane più belle di tutto il mondo, presidiata 24 ore su 24 dai vigili, richiama milioni di turisti che scattano selfie, ...

Roma : ben 17.550 multe a bus turistici in soli 6 mesi : Roma – Sono 17.550 le sanzioni comminate ai bus turistici da parte della Polizia Locale, delle quali 4.500 su corsie preferenziali, da gennaio a giugno del 2018. Lo rende noto il Comando Generale del Corpo, a dimostrazione che le polemiche apparse su alcuni quotidiani in questi giorni, concernenti la mancanza di controlli sui torpedoni, non trovano riscontro sui fatti. “I numeri parlano chiaro- sottolinea il Comandante del Corpo, ...

Roma - pullman turistici - le falle nei controlli : Centro senza regole : Un gigante di acciaio ogni minuto ieri ha calpestato l'asfalto dove giovedì sera ha perso la vita la ventiduenne Caterina Pangrazi. Questo il flusso record di pullman e open bus nella centralissima ...

Roma - ragazza 22enne investita e uccisa da pullman turistico/ Ultime notizie : fu distratta da cellulare? : Roma, ragazza 22enne muore investita da bus turistico: Ultime notizie, tragedia in centro città nella Capitale, ecco la prima ricostruzione delle forze dell'ordine(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 20:06:00 GMT)

“Addio Caterina - un destino orribile”. Muore in centro a Roma - sotto gli occhi dei turisti : Un incidente drammatico, terribile, andato in scena sotto gli occhi inorriditi dei cittadini Romani che come succede sempre nelle giornate calde di questa estate affollano il centro della capitale e che si sono trovati a vivere attimi di vero e proprio terrore. Una ragazza, 22 anni, è infatti morta dopo essere stata travolta da un pullman turistico che stava transitando a Corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città. Tutto è successo ...