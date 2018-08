Roma | rapine e pestaggio fuori dal fast food

Rapine : aggredivano vittime con calci e pugni - due arresti a Roma : Due Rapine a distanza di tre giorni nella zona adiacente la stazione Termini. In un caso, la vittima era stata aggredita brutalmente con calci e pugni. Grazie all'indagini da parte del commissariato Viminale diretto da Fabio Abis, sono finiti in manette due rapinatori (si cerca un terzo, già identificato). Il modus operandi era lo stesso: aspettavano le vittime all'uscita di un noto fast food di via Giolitti, dopo di che, ...

Furti e rapine sui convogli per Roma - presa la banda dei treni : la polizia arresta 4 persone : Mettevano a segno Furti e rapine a bordo di treni approfittando del sonno dei viaggiatori e minacciando anche il personale ferroviario in servizio, ma i quattro sono stati arrestati dagli agenti del ...

Roma : Furti e rapine sui treni - 4 arresti : Roma – Sono stati catturati dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio quattro italiani facenti parte di un’associazione criminale dedita ai Furti e rapine sui treni notturni nella tratta Villa San Giovanni-Roma. I quattro, tutti residenti tra Napoli e provincia, erano soliti mettere a segno i colpi approfittando del sonno dei viaggiatori e giungendo finanche a minacciare il personale ferroviario in servizio a ...

Roma : Termini - 6 arresti per rapine e furti : Roma – In occasione dei fine settimana estivi il Compartimento Polizia Ferroviaria di Roma ha incrementato i servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori gia’ abitualmente in atto. Il dispositivo di sicurezza, che quotidianamente vede impiegati uomini e donne della Polizia Ferroviaria, sia nell’ambito degli scali ferroviari sia a bordo treno, nei giorni di sabato e domenica e’ stato incrementato con ...

Roma : Rapine ad anziani - arrestate due donne : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile hanno arrestato due donne di origine sinti della provincia di Latina. Madre e figlia, entrambe di fatto residenti ad Aprilia. Il motivo è da ricercarsi nei numerosi episodi di Rapine aggravate in abitazione, avvenute a Roma lo scorso anno. Le indagini sono scaturite da una serie di truffe ad anziani. Queste, consumate con precise modalità, si sono tramutate in vere e proprie ...