Roma | rapinavano i clienti all' uscita del Mc Donald' s | vittime aggredite a calci e pugni

Roma : Rapinavano coetanei a Corso Francia - fermata baby gang : Roma – “Dammi i soldi che hai altrimenti ti do una pigna in bocca”: questa la minaccia piu’ usata dal gruppetto di baby rapinatori che imperversava nei ritrovi degli adolescenti di Roma Nord, godendo di un muro di omerta’ creato dalla vergogna. Muro che, grazie ai genitori, e’ stato rotto da 3 giovani vittime, derubate in pieno giorno in una piazzetta a balcone su Corso Francia. Gli stessi malviventi, dopo una ...