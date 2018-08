Roma | pressing per Nzonzi Monchi lavora anche per l' attaccante

N'Zonzi in pressing : vuole soltanto la Roma : L'ultimo weekend senza la serie A, vede Monchi ritardare il suo rientro in Italia. Il ds era atteso a Roma ieri ma il fatto che sia rimasto ancora un giorno a Siviglia , tornerà nella Capitale in ...

Real in pressing su Alisson : pronta offerta da 70 milioni. A Roma bocche cucite : Alisson Becker. LaPresse In Spagna sono sicuri: accordo fatto tra Roma e Real per Alisson sulla base di 70 milioni. A Trigoria, invece, questa certezza non c'è, perché offerte ufficiali al club ...

Stadio Roma : Lombardi e 'falchi' M5S - quei dubbi su pressing Lanzalone in Campidoglio : Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Consulente vicino al M5S ma non all'intero universo grillino. L'operato di Luca Lanzalone, il presidente dell'Acea finito ai domiciliari per l'inchiesta sullo Stadio della Roma, finì sotto l'occhio critico di una parte del Movimento capitanato dalla 'pasionaria' Roberta L

NAINGGOLAN ALL'INTER / Pressing sulla Roma - il Ninja insieme a Rafinha? Si può fare in un caso : NAINGGOLAN ALL'INTER, la prima offerta è di 22 milioni più un giovane, ma la Roma ne chiede 40: parti ancora distanti. La trattativa è comunque cominciata(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:18:00 GMT)