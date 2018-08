Roma | preso rapinatore dei supermercati | tradito dalla camicia a scacchi

Roma - Pietralata - ladro sorpreso con il bottino rischia linciaggio : L'intervento tempestivo dei carabinieri della Stazione di Santa Maria del Soccorso ha evitato il linciaggio per un ladro 33enne di origini bosniache che si stava allontanando dall'abitazione dove ...

Roma, ladro sorpreso in un appartamento L'uomo, dopo essersi introdotto furtivamente in un appartamento in via di Pietralata ed aver recuperato vari oggetti in oro custoditi in un mobile della ...

Preso assassino di un 'clochard' a Roma : 22.32 Lo ha ucciso a Roma ed è fuggito a Pisa dove, dopo 4 mesi, è stato arrestato. E' un uomo polacco di 42 anni, senzatetto, accusato di concorso in omicidio di un altro 'clochard', connazionale. L'omicidio è frutto di una violenta rissa scoppiata vicino alla stazione dei treni, Termini, il 26 marzo scorso. Da allora, il presunto assassino si era stabilito a Pisa dove è stato rintracciato dalla polizia nella stazione ferroviaria. La ...

Quindicenne Romano preso a testate dalla baby gang sul lungomare di Tortoreto : 'Dacci i soldi' : ... per divertimento e per dimostrare agli amici di essere capaci di farlo, ora si fanno largo anche le baby gang che emulano Roberto Spada e la sua testata : il riferimento è al fatto di cronaca ...

Roma : Ladro sorpreso aggredisce il proprietario di casa - arrestato : Roma – Ha aggredito violentemente il proprietario di casa che lo ha sorpreso a rubare nella sua camera da letto. In manette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l’accusa di rapina impropria. E’ finito un 23enne tunisino, senza fissa dimora e gia’ noto alle forze dell’ordine. Ieri mattina, dopo aver forzato la porta di un’abitazione in zona Quadraro, il malvivente, unitamente ad un ...

Roma - preso Cassano : Come riporta Sky Sport , la Roma è pronta ad annunciate l'arrivo di Claudio Cassano . Si tratta di un trequartista classe 2003, protagonista nella passata stagione con la maglia del Bisceglie Under 15 .

Roma - Di Francesco non si sbilancia : “presto per fare griglie. Kluivert? Preso per essere protagonista” : L’allenatore della Roma ha parlato del prossimo campionato di serie A, soffermandosi anche sulle qualità di Justin Kluivert “La griglia ipotetica del campionato? Non mi sembra il momento di fare griglie, perché il mercato non è ancora chiuso per nessuno. Ora è troppo presto per trarre conclusioni, risponderò più avanti, dico solo che la Roma ha Preso tanti giocatori interessanti e di prospettiva“. Photo Alfredo Falcone ...

Basket Serie A2 : colpo Virtus Roma - preso Sims : Roma - La Virtus ha annunciato l'ingaggio di Henry Sims, centro di 2.08 che lo scorso anno in Serie A ha giocato con la maglia della Vanoli Cremona. Nato il 27 marzo del 1990 a Baltimora, Sims ha ...

Incendiò i rifiuti all'isola ecologica Preso piRomane : tradito dagli abiti : TORRE DEL GRECO - Incendiò i rifiuti all'isola ecologica, tra cui plastica e provocò un vasto incendio, Preso piromane: tradito dagli abiti. La polizia municipale di Torre del Greco, grazie ad alcuni ...

Roma - Ikea ironizza su Malcom : 'Magari il pacco l'hanno preso loro' : Roma - 'Nuova consegna per l'AS Roma'. É iniziato così, nella serata di ieri, l'esilarante scambio di battute tra la società giallorossa ed 'Ikea', la multinazionale svedese tirata in ballo dai ...

Olsen : 'La Roma sa che giocatore ha preso' : Roma - ' Sono felice di aver firmato un quinquennale con la Roma. Spero di vivere cinque anni fantastici con il club giallorosso. Il mio primo giorno a Roma è stato frenetico: solo ora posso ...

Roma : Preso molestatore seriale Metro Re di Roma : Roma – Le indagini dei Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno consentito di identificare un uomo italiano di 21 anni, ritenuto l’autore di molestie sessuali nei confronti di, almeno, due donne nella zona a ridosso della fermata Metro di Re di Roma, compiute nel mese di dicembre 2017. Dopo la prima denuncia di una delle vittime, i Carabinieri di San Giovanni, a piu’ riprese, identificarono tutte le persone che in ...

Calciomercato Roma - l'Everton molla Malcom : preso Richarlison dal Watford : Una buona notizia per la Roma: l'Everton è pronto a ufficializzare l'acquisto di Richarlison, 21enne talento del Watford, che sta in queste ore effettuando le visite mediche con i Toffees. L'acquisto ...