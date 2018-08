Roma | N' Zonzi a un passo | i dettagli

Calciomercato - Roma-N'Zonzi : altri passi avanti per chiudere : Centrocampista di lotta e di governo, classe '88, a luglio è diventato Campione del Mondo con la Francia di Mbappè, 5 presenze in Russia con Deschamps,. Monchi sta facendo di tutto per portarlo alla ...

Roma - nuovo problema per N'Zonzi : nuovo problema per la Roma nella trattativa per regalare N'Zonzi a Di Francesco. Secondo La Gazzetta dello Sport , il giocatore è sì entrato nell'ottica di guardare 3 milioni di euro a stagione, ma il papà-agente ha chiesto una commissione molto alta a Monchi.

N'Zonzi alla Roma/ Ultime notizie - accordo col calciatore ma non col Siviglia : si inserisce il Psg : Steven N'Zonzi alla Roma, le Ultime notizie: accordo col calciatore ma non con il Siviglia. E attenzione alla concorrenza di Paris Saint Germain e Monaco(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 16:19:00 GMT)

Roma-N'Zonzi : quanto manca per chiudere : Secondo La Gazzetta dello Sport , la Roma ha offerto 25 milioni bonus compresi per N'Zonzi mentre il Siviglia ne vuole 35, 32 con lo sconto,. Ballano 7 milioni tra le parti, ma non c'è accordo neanche sulle modalità dell'...

Calciomercato Roma - aumentano le pretendenti per Nzonzi : Oltre al Psg, sul campione del mondo c'e' anche il Monaco, alle prese con la sostituzone di Fabinho e Moutinho: a livello finanziario, il club del Principato non avrebbe problemi a soddisfare le ...

Mercato Roma - anche Psg e Monaco su N'Zonzi : Come riportato da France Football , Tuchel avrebbe chiesto al club parigino il francese campione del Mondo, seguito anche dal Monaco che si è privato in questa finestra di Mercato di Moutinho e ...

Roma - pressing per Nzonzi. Monchi lavora anche per l'attaccante : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Roma, Siviglia rifiuta un'offerta inglese per N'Zonzi Tutte le notizie sulla Roma Roma, gli attaccanti nel mirino

Roma - la verità su N'Zonzi in 24 ore : Entro domani la Roma scioglierà il nodo-N'Zonzi. Monchi, rientrato dal viaggio in Spagna, ha fatto il punto della situazione con Di Francesco.

Calciomercato Roma - ore decisive per N'Zonzi. Il ds del Siviglia : 'Serve un'offerta importante' : L'entourage del classe '88 infatti, di cui fa parte anche il padre, chiede quattro milioni netti in virtù del recente titolo di campione del mondo, conquistato in Russia con la Nazionale francese. ...

Roma - su N'Zonzi prove di rilancio. Il Siviglia cederà? : ... portando a casa un fresco campione del mondo. È per questo che il d.s. ha deciso di restare un giorno in più in Spagna, per cercare di convincere il giocatore ad accettare la proposta di ingaggio a ...

Roma - su N'Zonzi prove di rilancio. Il Siviglia cederà? : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Monchi doveva tornare a Roma ieri ed invece non ci è tornato , fermandosi ancora in Spagna, a casa sua, come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . E questo per cercare di trasformare il no di due giorni fa per Steven N'Zonzi in un sì che gli permetterebbe di chiudere in modo positivo il mercato giallorosso. Il centrocampista francese non ...

N'Zonzi in pressing : vuole soltanto la Roma : L'ultimo weekend senza la serie A, vede Monchi ritardare il suo rientro in Italia. Il ds era atteso a Roma ieri ma il fatto che sia rimasto ancora un giorno a Siviglia , tornerà nella Capitale in ...

Calciomercato Roma - torna di moda N'Zonzi : Le difficoltà per arrivare a Suso e Samassekou, blindati rispettivamente dal Milan e dal Salisburgo, spingono Monchi di nuovo verso il francese, per il quale il Siviglia non fa sconti

N’Zonzi-Roma - i giallorossi ci credono : ecco le parole del Ds del Siviglia : CALCIOMERCATO ROMA- Joaquin Caparrós, Ds del Siviglia, ha parlato dellla probabile cessione di N’Zonzi: “vuole andarsene ma ha ancora due anni di contratto con noi, è sul mercato e intendiamo valorizzare la sua cessione. Se vuole andar via deve portare un’offerta importante. Altrimenti resterà qui per altri due anni e rispetterà il suo contratto”, conclude. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI ...