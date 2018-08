Roma | in arrivo Boer

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temporali in arrivo su tutta la regione : “temporali organizzati e persistenti con associate precipitazioni intense, raffiche di vento, fulminazioni e probabili grandinate interesseranno la nostra regione. I fenomeni nella prima parte della giornata interesseranno prevalentemente il settore centro-occidentale, in intensificazione sul settore centro-orientale nel corso del pomeriggio-sera di Martedì 14“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato ...

La Virtus Roma chiude il roster : Bojan Matic l’ultimo arrivo : Roma – Con l’arrivo di Bojan Matic si chiude il roster della Virtus Roma che affronterà la stagione 2018-19 agli ordini di coach Piero Bucchi. Matic è un’ala di 202cm, di nazionalità serba ma con passaporto italiano, nata a Zvornik (Bosnia) il 28 aprile 2000 e proveniente dal Martina Basket Valle d’Itria, dove la scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie C Silver. “È una sensazione incredibile, non sono ancora pienamente ...

European Championships 2022 : la prossima edizione si svolgerà a Roma? Atletica e nuoto nella stessa città - svolta epocale in arrivo : Gli European Championships 2022 potrebbero svolgersi a Roma: questa è la notizia che circola nell’ambiente sportivo con sempre maggiore insistenza da qualche settimana e sembra che manchi soltanto l’ufficialità, la nostra capitale sarebbe pronta per ospitare la competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diversi sport tra cui Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica. Sarebbe ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : forti temporali e raffiche di vento in arrivo : “Nel pomeriggio di domani 13 agosto l’approssimarsi di una saccatura atlantica favorirà lo sviluppo, inizialmente di temporali sparsi, che tenderanno poi ad organizzarsi dalla serata in linee temporalesche con associate precipitazioni anche intense e probabili raffiche di vento. I fenomeni potranno interessare tutta la regione risultando più probabili ed intensi sul settore occidentale e settentrionale della regione“: la ...

Roma - via del Tritone - inciampa e cade davanti a un autobus in arrivo che lo investe : Una persona è stata investita da un autobus, linea 80, su via del Tritone. Più precisamente l'uomo, italiano, di 44 anni, stava attraversano fuori dalle strisce quando è inciampato sul marciapiede, in ...

God of War : in arrivo a fine mese il Romanzo : Se siete dei fan accaniti dell'apprezzatissimo God of War, abbiamo ottime notizie per voi!Infatti, come riporta Dualshockers, il prossimo 28 agosto è in arrivo il romanzo dedicato al gioco, scritto dal padre del game director Cory Barlog, J.M. Barlog, probabilmente la persona migliore per trasferire la relazione tra padre e figlio di Kratos e Atreus dal gioco al libro.Vi segnaliamo, inoltre, che già da ora sono disponibili i pre-order per il ...

Storia dell'Airbus di Stato - dall'arrivo a Roma alla disdetta (e adesso chi paga?) : La visita di Di Maio e Tonielli all'hagar dove era ospitato l'Airbus 340 comprato nel 2016 in leasing dal governo italiano, ha riacceso la polemica politica sulla scelta dall’ex primo ministro Matteo Renzi. Ma è sui quotidiani che si è svolta la partita decisiva, fatta di scoop, analisi e controllo dei costi che hanno gettato luce sulla storia di quello che nelle vignette delle edizioni cartacee ...

Roma - Olsen e il suo arrivo in giallorosso : “è stato facile decidere di venire qui. Alisson? Portiere fantastico” : Il nuovo Portiere della Roma ha parlato in conferenza stampa della sua avventura in giallorosso, esprimendo le sue prime sensazioni ”Alisson è un Portiere fantastico, ho un grande rispetto per lui ma il club ha scelto di prendere me. Si parla molto di questo, ovviamente, ma è tempo di concentrarsi sul mio lavoro qui”. Così il nuovo Portiere della Roma, Robin Olsen, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. ...

La fattoria degli animali - in arrivo il film tratto dal Romanzo : Molti avranno sentito parlare di Andy Serkis in qualità di attore che ha prestato le sembianze, tramite effetti speciali in cgi, a diversi personaggi fantastici come Gollum de Il Signore degli anelli, Snooke di Star Wars e Cesare dei recenti Pianeta delle scimmie. Ma l’interprete britannico ha anche una carriera di attore vero e proprio (da ultimo il contrabbandiere Ulysses Klaue di Black Panther) e di regista. In queste ultime ore è ...

Arcore sotto i ferri : asfaltature in via Roma - in arrivo lavori nelle vie Toscana - Lombardia e Galilei - e Monte Grappa - : Cantieri ad Arcore. Mentre lunedì mattina gli automobilisti si sono messi in coda per lavori in via Roma, tra agosto e settembre sotto i ferri per un radicale maquillage finirà un blocco di tre vie: ...

Agricoltura : in arrivo 1.8 milioni per le imprese dell’Emilia-Romagna per i danni da siccità e gelate : Oltre 1 milione e 800 mila euro per riparare i danni alle aziende agricole dell’Emilia-Romagna colpite dall’ondata di siccità nel 2017 e dalle gelate dello scorso aprile. Ieri a Roma, la Conferenza delle Regioni ha infatti approvato la proposta di prelevamento di 15 milioni di euro dal Fondo di solidarietà nazionale e il riparto tra le quindici Regioni interessate dalle calamità naturali. “Sono risorse fondamentali per far ripartite un ...

Roma : Di Francesco sul mancato arrivo di Malcom : Eusebio Di Francesco è impegnato a San Diego ad allenare la Roma per gli impegni nella International Champions Cup e non si fascia la testa per Malcom. “Ci sono molti giocatori in giro. Non è andata come Monchi avrebbe voluto, ma ora non mi interessa. Abbiamo una rosa competitiva – le parole del tecnico alla vigilia del test match col Tottenham -. È normale che siamo sempre vigili sul mercato. Abbiamo ottimi calciatori e ...