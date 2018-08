Roma | controlli Gdf al Colosseo | guide turistiche abusive e acqua pericolosa

Roma : GdF - al Colosseo controlli su abusivi : Roma – Al Colosseo guide turistiche abusive e venditori di acqua potenzialmente pericolosa: i controlli della Guardia di Finanza hanno interessato uno dei siti con la maggiore concentrazione turistica al mondo, il centro storico della Capitale, dove i “Baschi Verdi” hanno sorpreso numerose guide turistiche per stranieri, sprovviste di qualsiasi titolo e autorizzazione. Numerosi poi i sequestri nei confronti dei venditori ...

Roma - controlli durante la movida a Trastevere : un arresto e multe a locali : Infine, sono stati multati anche 4 artisti di strada, che eseguivano spettacoli oltre l'orario consentito. durante la massiccia attivita' sono state controllate e identificate circa 500 persone e ...

Nuovi controlli a campo nomadi Roma : ANSA, - Roma, 31 LUG - In corso controlli della polizia e dei vigili urbani nel campo nomadi di Castel Romano, tra i più grandi della Capitale. Secondo quanto si è appreso, l'operazione congiunta è ...

Roma : Ugl - bene controlli congiunti polizia-vigili : Roma – “Per anni abbiamo denunciato le precarie condizioni di sicurezza dei caschi bianchi Romani, impiegati in inutili quanto rischiosi piantonamenti, ad insediamenti che si erano nel tempo trasformati in vere e proprie enclavi di illegalita’ diffusa. Diamo atto a Comando generale ed amministrazione comunale di essere riuscito finalmente a cambiare l’approccio, demandando le attivita’ di controllo ad operazioni ...

Roma : Controlli a Trastevere - un arresto e due denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, unitamente a quelli della Compagnia Speciale e dell’VIII Reggimento Lazio, hanno nuovamente passato al setaccio i vicoli dello storico quartiere capitolino per contrastare fenomeni di illegalita’ e degrado. Il bilancio delle attivita’ e’ di una persona arrestata e due denunciate, trovate in possesso di droga, due coltelli, una mazza da baseball e arnesi da ...

Roma : Controlli nel rione Esquilino - 2 denunce : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esquilino e del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” hanno controllato un’associazione culturale, in zona Esquilino, le cui attivita’ hanno provocato lamentele, da parte dei residenti della zona, a causa dell’alto volume della musica e delle “strane” frequentazioni. Entrati nel locale, i poliziotti hanno constatato che l’associazione ...

Roma - controlli antiabusivismo al Colosseo : controlli antiabusivismo al Colosseo. controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree comprese tra il Colosseo e i Fori Imperiali; le operazioni sono mirate al contrasto dell’abusivismo commerciale. Il bilancio: una persona denunciata a piede libero, 31 ambulanti abusivi sanzionati per complessivi 160mila euro, oltre 630 articoli sequestrati e 8 Daspo Urbani emessi nei confronti di altrettante persone. Fonte: Agenzia Vista ...

Roma - pullman turistici - le falle nei controlli : Centro senza regole : Un gigante di acciaio ogni minuto ieri ha calpestato l'asfalto dove giovedì sera ha perso la vita la ventiduenne Caterina Pangrazi. Questo il flusso record di pullman e open bus nella centralissima ...

Roma : controlli Carabinieri a Trastevere - arrestato pusher 19enne : Roma – La scorsa sera, i Carabinieri della Compagnia RomaTrastevere, unitamente a quelli della Compagnia Speciale hanno nuovamente passato al setaccio i vicoli dello storico quartiere capitolino per contrastare fenomeni di illegalita’ e degrado. A finire in manette un pusher-studente Romano di 19 anni, sorpreso in via della Lungaretta, a cedere dosi di hashish a tre coetanei, tutti identificati e segnalati all’Autorita’ ...

Roma : Controlli scali Fiumicino e Ciampino - 4 denunce : Roma – Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno svolto numerosi servizi di controllo all’interno dello scalo e lungo le vie adiacenti all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino. Ad esito delle attivita’, i Carabinieri hanno denunciato quattro passeggeri per tentato furto. Si tratta precisamente di due cittadini italiani, di 48 e 57 ...

Roma : Controlli in centro - 8 denunciati : Roma – Dalle tarda serata di ieri fino a notte inoltrata, i Carabinieri della Compagnia Roma centro e dell’VIII Reggimento Lazio hanno effettuato un’attivita’ di controllo lungo le suggestive strade del quartiere Monti. Venti i militari in uniforme e in abiti civili impiegati nelle attivita’, che si sono dati da fare per evitare schiamazzi in strada o il possibile intralcio alla circolazione stradale da parte dei ...

Roma : Controlli a Trastevere - 3 arresti e multe : Roma – Proseguono, come disposto dal questore di Roma, Guido Marino, i servizi di prevenzione finalizzati al controllo delle attivita’ commerciali ed al contrasto dell’abusivismo commerciale nelle aree maggiormente interessate dalla movida nel quartiere Trastevere. Nel corso delle verifiche, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona, diretto da Fabrizio Sullo, hanno contestato agli esercizi controllati ...

Roma : Controlli a Tor Bella Monaca e Tor Vergata - 4 arresti : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito approfonditi Controlli nei territori compresi tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata che hanno portato all’arresto di 4 persone e alla denuncia a piede libero di un’altra. I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un 20enne del Gambia, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

Roma : controlli polizia in campo Albuccione Guidonia - 150 identificati : Roma – Sono in atto da alcuni giorni approfonditi servizi di controllo del territorio nel quartiere dell’Albuccione a Guidonia Montecelio. In particolare nella giornata di ieri, 10 luglio, il commissariato di Tivoli ha effettuato un controllo straordinario con l’obiettivo di individuare il numero delle persone presenti nel campo, facendo particolare attenzione ai minori, per i quali e’ stata avviata un’indagine sul ...