Rom ruba la pensione ad anziana cieca - Salvini pubblica video dello scippo : 'Pronta una democratica ruspa' : Una rom di 31 anni, 12 figli, infrange l'obbligo di dimora e ruba la pensione dalla borsetta di un'anziana ipovedente. Succede a Sassari. E la vicenda è raccontata su twitter da Matteo Salvini che ...

Salvini usa il pugno duro : "Ho pronta una ruspa pacifica per tutti i Rom che rubano" : 'Ho pronta una democratica e pacifica ruspa' , annuncia oggi su Facebook dopo l'ennesimo fatto di cronaca che vede ignare persone vittime dei raggiri dei nomadi. L'ultimo caso è stato segnalato a ...

Roma - su uno scooter rubato si schiantano su auto della polizia : agenti feriti : Due giovani in sella ad uno scooter rubato, nella fuga, hanno preso in pieno l'equipaggio di una volante. La macchina della polizia è stata danneggiata nella parte anteriore e gli agenti sono rimasti ...

Roma : sorpreso a rubare bosniaco rischia linciaggio : Roma. L’intervento tempestivo dei carabinieri della Stazione di Roma Santa Maria del Soccorso ha evitato il linciaggio per un ladro 33enne di origini bosniache che si stava allontanando dall’abitazione dove aveva appena compiuto un furto. Roma, ladro sorpreso in un appartamento L’uomo, dopo essersi introdotto furtivamente in un appartamento in via di Pietralata ed aver recuperato vari oggetti in oro custoditi in un mobile della ...

Roma - calci e pugni e gli rubano l'iPhone. Ma il giorno dopo commettono un errore : presi : Rapinano un iPhone e tentano di rivenderlo a un passante. Nella notte, i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno fermato un ragazzo di 20 anni del Gambia e un senegalese di 23, entrambi senza ...

Roma : Prova a rubare 50 Kg di rame da azienda abbandonata - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno arrestato un 22enne romeno che stava rubando 50 kg di rame. Transitando in via della Maglianella, lungo il perimetro di uno stabile, ex sede di un’attivita’ commerciale, ormai fallita, all’interno della quale era ancora installato un impianto elettrico di notevole estensione, i Carabinieri hanno notato una porta sul retro aperta e hanno sentito dei rumori ...

Roma : Ruba telefonino e lo nasconde nel passeggino del figlio : Roma – I Carabinieri della Stazione di Gerano hanno denunciato all’Autorita’ giudiziaria tiburtina una donna 35enne, con l’accusa di furto di uno smartphone. La vicenda e le indagini hanno avuto inizio nel mese di luglio quando la madre di un ragazzo appena 12enne ha denunciato il furto di un telefono di ultima generazione in uso al figlio, lasciato temporaneamente incustodito su una panchina mentre giocava a pallone con ...

Viterbo. Rubano un cellulare - arrestate due Romene : Viterbo. Rubano un cellulare, arrestate due romene – Due donne di origini romene, di 32 e 23 anni, sono state arrestate dalle pattuglie del Norm della compagnia di Viterbo e della stazione di Bagnaia per furto. Le due avevano rubato un telefonino all’interno di un supermercato di Viterbo. All’arrivo dei carabinieri hanno tentato di opporre resistenza, inutilmente: sono state fermate e dichiarate in arresto. La refurtiva è stata ...

Roma - rubano gioielli in appartamento : la vicina incontra i ladri sul pianerottolo e li fa arrestare : Colli Albani: eseguite dagli agenti della polizia tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di giovani rom. In quattro giorni avevano perpetrato due furti in un condominio di via ...

Catania - ruba fede ad anziana e le Rompe il dito. Arrestato per rapina e lesioni personali : La donna, 74 anni, stava tornando a casa dopo avere fatto la spesa. All'ingresso del palazzo ha incontrato un uomo che, forse fingendo di citofonare, le ha chiesto di lasciare il portone aperto. Qualche istante dopo l'ha aggredita per le scale. I video dei sistemi di videosorveglianza determinati per la sua identificazione.Continua a leggere

Roma : Su auto rubata non si ferma ad alt - inseguito e arrestato : Roma – In via Palmiro Togliatti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 34enne di nazionalita’ romena, perche’ sorpreso a bordo di un’auto rubata con all’interno attrezzatura utile per scassinare e rubare veicoli. Il 34enne che si trovava alla guida di una utilitaria, e’ stato fermato dai Carabinieri dopo essere stato notato in viale Palmiro Togliatti, aggirarsi con fare sospetto. Il ...

Roma - rubano nel museo storico delle Ferrovie : arrestati quattro nomadi : rubano al museo storico delle Ferrovie in via Casilina, arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Frascati 4 romeni, tra i 18 e i 35 anni, tutti domiciliati nel campo nomadi di ...

