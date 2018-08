Ritrovata la donna scomparsa nel Padovano : “Allontanamento volontario” : Ritrovata la donna scomparsa nel Padovano : “Allontanamento volontario” La 59enne è stata rintracciata a Roma. Si era allontanata da Cittadella lo scorso 31 luglio. Ha detto ai carabinieri di averlo fatto per “ritagliarsi alcuni giorni di riflessione”. Tra le ipotesi alcuni motivi legati a un ammanco di denaro nella ditta in cui ...

Padova - la donna scomparsa si era allontanata volontariamente. Ritrovata a Roma : È stata Ritrovata Anna Fasol, la ragioniera 59enne di Cittadella che aveva fatto perdere le proprie tracce dal 30 luglio scorso. La donna come riferisce Corriere del Veneto è stata Ritrovata a Roma in un centro di accoglienza della Croce Rossa Italiana. Alle autorità ha riferito che si era allontanata volontariamente. La donna è in buone condizioni generali di salute. Rintracciata il pomeriggio di domenica 12 agosto, Fasol ha subito confermato ...

Svolta nel giallo di Alessandria - arrestato il figlio della donna Ritrovata morta di freddo e con i polsi legati : Svolta nelle indagini per la morte della 71enne Igina Fabbri, avvenuta lo scorso febbraio in provincia di Alessandria. Gli inquirenti hanno arrestato il figlio 46enne, indagato per omicidio e sequestro di persona, lo stesso uomo che aveva allertato i soccorsi nel pomeriggio del 7 febbraio, non appena ritrovato il cadavere della donna.Continua a leggere