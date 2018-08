huffingtonpost

: Ritrovata a Roma Anna Fasol, la ragioniera scomparsa lo scorso 31 luglio a Cittadella - HuffPostItalia : Ritrovata a Roma Anna Fasol, la ragioniera scomparsa lo scorso 31 luglio a Cittadella - TgrRai : RT @TgrVeneto: Fine di un incubo per la famiglia di Anna Fasol, scomparsa da #Cittadella il 30 luglio scorso. La 59enne impiegata è stata r… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Dopo 14 giorni di ricerche si chiude il caso di, ladidi cui non si avevano più notizie dallo30. I carabinieri della compagnia dihanno rintracciato la 59enne nel tardo pomeriggio di ieri, ma la notizia è stata resa nota dai militari stamane. La donna,in buone condizioni di salute, era sparita prima di avere un appuntamento con il datore di lavoro in banca per affrontare una questione finanziaria.Lasi trovava in un centro di accoglienza della Croce Rossa Italiana ae ha acconsentito di essere riaccompagnata dai propri familiari, precisando di essersi allontanata da casa volontariamente e senza alcuna costrizione, allo scopo di ritagliarsi alcuni giorni di riflessione per capire come meglio affrontare alcuni problemi di carattere prettamente privato.