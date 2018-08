Ripescaggi Serie B | c' è il ricorso della Pro Vercelli

Calendario Serie B/ Lunedì a 19 squadre? Ricorsi - Ripescaggi - diffide e duello Lega Pro-Figc : cosa succede : Calendario Serie B, la Lega vuole presentarlo Lunedì con 19 squadre, ma i Ricorsi di chi punta al ripescaggio sono già pronti: le tappe di un’estate rovente(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 08:15:00 GMT)

Ripescaggi : prosegue la bufera in Serie B - volano denunce ed insulti : bufera Ripescaggi Serie B- “Nell’ambito della questione relativa ai Ripescaggi, il Calcio Catania tutelerà i suoi diritti in tutte le sedi, così come preannunciato ieri dall’Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco. Il nostro club comunica di aver affidato gli incarichi ad un team di legali, già all’opera: all’avvocato Federico Tedeschini, coadiuvato dall’avvocato Giuseppe Gitto, è stato conferito mandato per quanto attiene al ...

Serie B nel caos - il sindaco di Catania minaccia l’azione legale in caso di mancato Ripescaggio : Stiamo seguendo costantemente la vicenda relativa all’incredibile golpe che FIGC e Lega Serie B stanno tentando ai danni del Catania. In questi minuti insieme all’assessore allo Sport Sergio Parisi abbiamo compiuto i passi necessari per ribadire alle istituzioni calcistiche che il ripescaggio è un diritto e che qualunque altra soluzione determinerà una reazione dura e inflessibile”. Lo ha detto il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in ...

Serie B - sospesi i Ripescaggi di Catania e Novara : Catania e Novara, che avevano sperato nel ripescaggio in Serie B ,dovranno aspettare il 7 settembre per conoscere il loro destino Il collegio di garanzia dello sport, presieduto da Franco Frattini, ha accolto l’istanza avanzata da Ternana, Siena e Pro Vercelli, sospendendo di fatto la sentenza della Corte federale d’appello che ammetteva tra le società che potevano partecipare al ripescaggio in Serie B quei club colpiti negli ...

Serie B - Lo Monaco - a.d. Catania - attacca la Figc : "Ripescaggi o scontro" : Faremo tutto quello che c'è da fare, arriveremo a tutti i giudizi di questo mondo. Non ci fermeremo davanti a niente, perché qui si stanno bypassando le regole". Un riferimento questo ad un grosso ...

Blocco Ripescaggi in Serie B - adesso è bufera : “è illegale” : In Serie B sta succedendo davvero di tutto, si è scatenato il caos dopo la decisione di Balata di chiudere ai ripescaggi per la prossima stagione “Abbiamo fatto presente alla Figc che le nostre società si sono espresse per non procedere ai ripescaggi. Noi riteniamo che questa richiesta possa essere accolta per diverse ragioni, soprattutto per il fatto che quest’iniziativa non avrebbe nessuna conseguenza sugli altri campionati. Quindi ...

