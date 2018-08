Rifiuti | diffida del M5s all' Ars per ampliamento sesta vasca Bellolampo

Baglio : giusta diffida Ciaccheri rifilata ad Ama su Rifiuti : Roma – “Con il caldo l’emergenza rifiuti rischia di trasformarsi in emergenza sanitaria. Bene ha fatto il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri, dove da settimane l’emergenza si tocca con mano, a mettere in mora Ama, con una diffida prima inviata all’azienda e poi, in caso di mancata risposta da depositare con un esposto alla Procura. Purtroppo sembra che la via legale sia l’unica forse presa ...