Renzi gira il suo docufilm | e affitta piazza Duomo a Firenze

Decreto Dignità - Renzi la trottola : al Senato gira tra i banchi - saluta e si intrattiene con tutti : da Calderoli a Morra – FOTO : Matteo Renzi ha fatto gli onori di casa al Senato: in Aula per l’esame del Decreto Dignità e del Milleproroghe, si è profuso in saluti e scambi di battute con i Senatori di tutti gli schieramenti. Nel penultimo giorno di lavori del Parlamento prima della lunga pausa estiva, Matteo ha socializzato con i colleghi e, tra una votazione e l’altra, ha fatto il giro tra i banchi intrattenendosi con i compagni di partito, ma ...

Nel Pd tutto gira ancora attorno a Matteo Renzi : Nella grande sala congressi dell'hotel Ergife, profonda periferia nord di Roma, dalla platea gremita parte un urlo: "E allora Ignazio Marino?". È in quel momento che a Matteo Renzi, per citare un delegato romano "scappa la frizione". Il volto gli si accende, si gira in direzione del contestatore, alza la voce: "Ci rivedremo al congresso, riperderete il congresso e il giorno dopo tornerete ad attaccare chi ha vinto". La platea ...

Vaccini - così il Governo aggira il decreto LoRenzin : "Pronta la proroga" : Settimana decisiva per il futuro dell'obbligo vaccinale per l'iscrizione dei bambini a scuola. A quanto si apprende il ministero della Salute, d'accordo con il Miur, sta lavorando velocemente ad...

Belpietro attacca Renzi : ‘Senatore giramondo con il denaro degli altri’ Video : L’intervista rilasciata da Matteo Renzi [Video] al Corriere della Sera ha scatenato reazioni stizzite e di sdegno. La scelta dell’ex segretario Pd di partire per un lungo tour in giro per il mondo, organizzando anche una serie di conferenze a pagamento, ha fatto inorridire il professor Massimo Cacciari, secondo il quale il politico toscano “sarebbe da sculacciare”. Altrettanto dure sono state le parole pronunciate dal direttore del quotidiano La ...

Che fine ha fatto Renzi? La vita da giramondo dell'ex premier : Una nuova vita "fuori dal giro per qualche mese". Matteo Renzi parla dalle pagine del Corriere della Sera e traccia la sua nuova 'road map': rimanere dietro le quinte, aiutare la ricostruzione del Pd limitando le incursioni nella scena politica. Un nuovo inizio da raccontare, quello di senatore semplice di Firenze e Scandicci che ha iniziato a girare il mondo facendo discorsi, invitato in Paesi stranieri tra lobby, partiti ...