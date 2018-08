Redditi all' estero italiani sfiorano 10% del debito

La ripresa rallenta - la Bce guarda a Italia e Spagna : 'Redditi bassi - stentano i consumi : Mentre in Germania e Francia sono di circa il 10% più alti rispetto al periodo pre-crisi. L'Istituto di Francoforte inoltre conferma l'uscita dal 'Quantitative easing' dal gennaio 2019 -

No tasse su Redditi esteri e flat tax : così i pensionati italiani se ne vanno in Portogallo : Italia, addio: dopo la fuga di cervelli, la fuga di pensionati. Direzione Portogallo. Già, l"estremo ovest della penisola iberica è il nuovo El Dorado per godersi la terza età.Come rende noto il Servizio degli stranieri e delle frontiere di Lisbona, nel 2017 sono stati ben 4.300 gli italiani che hanno fatto le valigie e si sono trasferiti nel Paese lusitano, in aumento del 50% rispetto al 2016. Per un totale di 13mila nostri connazionali che ...

Calcio : Morra - per Ronaldo 0 - 1% tasse su Redditi all’estero - grazie Gentiloni : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Quante tasse pagherà CR7 dopo il passaggio alla Juventus? Sui redditi guadagnati all’estero (Forbes li ha stimati in 54 mln nel 2017) solo 100mila euro, neanche lo 0,1%. grazie al Governo Gentiloni! CR7 ringrazia. Noi no!”. Lo scrive in un tweet il senatore M5S, Nicola Morra.L'articolo Calcio: Morra, per Ronaldo 0,1% tasse su redditi all’estero, grazie Gentiloni sembra essere il ...

L’assist del fisco a CR7 : solo 100mila euro di tasse sui Redditi prodotti all’estero : Per quanto riguarda lo stipendio pagato dalla Juve, sarà tassato normalmente secondo le regole per le persone fisiche residenti in Italia. L'articolo L’assist del fisco a CR7: solo 100mila euro di tasse sui redditi prodotti all’estero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.