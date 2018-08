Record del mondo | 457 chitarre suonano gli AC DC

Lo Sferisterio oltre ogni Record : «Ora puntiamo al resto del mondo» : La direttrice Barbara Minghetti Il totale delle presenze fra opere, anteprime, concerti, balletto e spettacoli al Lauro Rossi è di 36.500 persone , contro le 33.500 nel 2017, con un aumento di quasi ...

A Botricello il tuffo più lungo del mondo : Record da 2 - 7 km! : Una lunghissima catena umana che ha coperto quasi interamente la costa di Botricello. Migliaia di persone mano nella mano per conquistare il record dell'estate: il tuffo più lungo del mondo. L'evento da 'Guinness World records' si è svolto sulla costa ionica catanzarese, nella cittadina che unisce la provincia di Catanzaro a quella di Crotone. Un'emozione straordinaria, ripresa con ...

Montefiore - in archivio un'edizione Record della Sagra della Frutta con tanto di 'carrambata' finale : Frequentatissima la nuova area bambini Primigi, uno spazio dove i bambini hanno giocato e partecipato agli spettacoli. Apprezzate anche le partnerships sul fronte drink con la Distilleria Varnelli ed ...

La temperatura del mare intorno all’Italia continua ad aumentare : le acque dell’Adriatico toccano i +29°C - verso il Record storico : La temperatura dell’acqua nel Mar Adriatico, lungo le coste italiane, ha raggiunto anche quest’anno in superficie, cioè nello strato dei primi tre metri, valori massimi di oltre +29°C, appena di poco inferiori a quelli raggiunti lo scorso anno, di +30,17°C. Ma c’è ancora un mese abbondante di tempo per poter battere questo record. Anche sotto questo strato superficiale nelle stazioni costiere si rilevano valori elevati, tra i ...

Il Record del Tottenham : nessuna cessione e nessun acquisto : Harry Kane , Dele Alli , Son , Eriksen , Dier e tutta la compagnia, compreso il Campione del Mondo Hugo Lloris , veterano di casa Tottenham. nessuno di loro è andato via, Pochettino può sorride e ...

Musica per i Borghi - presenze Record per celebrare i grandi della musica italiana : Molto apprezzati anche gli spettacoli nelle suggestive location dei Borghi , Spina, Castello delle Forme, Villanova e Castiglione della Valle, . "Il festival " ha precisato Pescatori " è nato per ...

Palermo - l’abbordaggio della Gdf alla nave che trasporta droga. Sequestro da Record : 20 tonnellate di hashish : Venti tonnellate di hashish sequestrate insieme a 400mila litri di gasolio e la nave che li trasportava, la “Remus“, battente bandiera panamense. L’operazione svolta dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, con il supporto operativo del gruppo aeronavale di Messina e la collaborazione del servizio centrale investigazione criminalità organizzata e col coordinamento della Dda di Palermo, ha portato ...

AEROPORTO GENOVA - Il 2018 è l'anno dei Record con un incremento del 25% : ... Amsterdam, Monaco, Francoforte, Roma, Copenaghen, Atene, Londra, Mosca e Barcellona, ogni giorno è possibile volare da GENOVA verso oltre 600 destinazioni nel mondo con un solo scalo , contro le 400 ...

Fiducia Record per il governo Salvini il più amato. Crollo del Pd : Continua la luna di miele tra gli italiani e la maggioranza giallo-verde. Anzi, i consensi per l'esecutivo sono addirittura in crescita. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato lunedì 6 agosto dall'Istituto Piepoli e diffuso in esclusiva da Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it

Fondo : la Bruni è bronzo nei 5 km. In piscina Record della Castiglioni : I 50 sl uomini vedono a sorpresa in testa il greco del '93 Kristian Gkolomeev, autore di 21'68 davanti al più veloce del mondo in stagione, il britannico Ben Proud, 21'16, e al milanese Andrea ...

Portieri - l'anno delle "follie" : Kepa da Record - supera Alisson e Buffon : Il motto di questo calciomercato? Il miglior attacco è la difesa. Meglio ancora se si parte direttamente dal portiere. La finestra estiva che si sta per chiudere, infatti, ha stabilito due record nel ...

Clamoroso acquisto del Chelsea : portiere pagato 80 milioni - è Record assoluto. Courtois ceduto al Real [CIFRE e DETTAGLI] : 1/5 ...

Record di abbonati per l’Atletico Madrid : superati i 56.400 del 2017/18 : Nuovo Record di abbonati per l'Atletico Madrid: superati i 56.407 abbonati della scorsa stagione L'articolo Record di abbonati per l’Atletico Madrid: superati i 56.400 del 2017/18 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.